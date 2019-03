Elezioni, appello all'unità del centrosinistra. Dai cittadini una raccolta firme

Carnevale, scatta la 40esima edizione. Oggi la prima sfilata

attualita

I gruppi si raduneranno alle 14.30 in via Lama Di Grazia e alle 15 partiranno percorrendo via Aldo Moro e il corso, fino a piazza Cesare Battisti. CoratoLive.it trasmetterà la sfilata in diretta dalla propria pagina facebook