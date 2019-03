Elezioni, ufficiale la candidatura a sindaco di Paolo Loizzo

I partiti e movimenti Ape (Associazione progresso etico), Piazza Dem, Uncantiereincomune e Italiaincomune comunicano che il dr. Paolo Loizzo ha accettato la proposta di candidatura a sindaco di Corato. La candidatura è sostenuta anche da esponenti di sinistra che organizzeranno il loro impegno in una nuova formazione politica.

«La candidatura di Paolo Loizzo - dicono i partiti a sostegno del progetto politico - costituisce l’approdo di un percorso di costruzione di una coalizione unitaria che abbracciasse l’intero centrosinistra, obiettivo ancora aperto e raggiungibile, nonostante la defezione di chi ha preferito candidature autonome e di chi non ci ha creduto fino in fondo».

Il riferimento è alle candidature, emerse nei giorni scorsi, di Corrado De Benedittis e Vito Bovino. Per diverse settimane, infatti, le forze politiche di centrosinistra hanno dialogato per cercare un'intesa su un'unica candidatura che però alla fine non è arrivata.

Dirigente medico responsabile del pronto soccorso di Corato, già impegnato nel sociale con la onlus "Salute e sicurezza", il “Progetto Media” e la manifestazione “Cuorrere Insieme”, consigliere comunale di opposizione nell’ultima amministrazione, impegnato costantemente sul fronte della tutela del nostro ospedale, Paolo Loizzo «raccoglie tutta l’eredità di un percorso etico e programmatico iniziato nel 2013, proseguito nel 2014 fino a tutto il 2018 in un intenso lavoro di proposte innovative e progressiste, e rilancia il progetto in un programma di governo condiviso, centrato sull’attualità dei problemi irrisolti e sulle opportunità di sviluppo mai sfruttate.

Il metodo che la coalizione adotta e propone alla città è quello del governo etico e trasparente, dinamico, partecipato, innovativo. Al centro della nostra azione ci saranno la salute e l’ambiente, le politiche giovanili, la tutela dei diritti dei bambini, dei disabili, degli anziani, la promozione dello sport e di una visione integrata di città, in cui urbanistica, sviluppo economico, sociale e culturale si salderanno in un coerente progetto di Comune evoluto e capace, protagonista del suo territorio ed artefice di opportunità e di crescita.

Il cambiamento non si predica, si fa. Noi abbiamo attuato un radicale cambiamento, lo abbiamo difeso e riproposto nel ruolo di opposizione istituzionale e politica, e con forza lo rilanciamo in occasione del prossimo appuntamento elettorale, fiduciosi che i concittadini vorranno cogliere, insieme a noi, l’occasione storica di ribaltare definitivamente vecchi schemi e logoranti logiche clientelari, che hanno imprigionato la città in una paralisi culturale ed economica.

La coalizione ed il candidato sindaco offrono alla comunità cittadina un progetto chiaro e senza retorica, aperto alla condivisione con chiunque, singolarmente o tramite associazioni, movimenti, partiti, voglia offrire il proprio contributo, apportando le proprie idee ed il proprio impegno».