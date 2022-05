Luisa Addario nuovo assessore, arriva la nomina ufficiale

È arrivata in mattinata la nomina ufficiale dell'avvocato Luisa Addario ad assessore del Comune di Corato, così come già anticipato sulle nostre pagine nella giornata di ieri. L'annuncio è stato dato da Palazzo di Città con la nota che di seguito pubblichiamo.

"Il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, con Decreto n. 14 del 30 maggio 2022, ha nominato l'Avv. Luisa Addario, Assessore alla "Città Internazionale e cultura giovanile", con competenza politico-esecutiva nelle seguenti materie: rapporti con le Università ed Enti di ricerca e formazione; Spazi urbani e cura delle forme artistiche e culturali; Sportello Informagiovani e attivazione delle reti formative europee; Internalizzazione e promozione territoriale; Start up di impresa giovane".

"Auguro alla neo Assessora un buon e proficuo lavoro. Sono soddisfatto di questa nomina che, certamente, darà un importante contributo nel governo della città." ha commentato il Sindaco.