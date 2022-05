Dopo 8 mesi la giunta torna completa, a breve l'ufficialità del nuovo assessore

Una nomina attesa da quasi 8 mesi e che arriva alla vigilia di un consiglio comunale che si preannuncia particolarmente dibattuto, anche alla luce dei delicati punti all'ordine del giorno che saranno trattati nell'assemblea di domani, propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione. È quella del nuovo assessore che andrà a completare la rosa dei componenti della giunta, rimasta priva di un elemento dal giorno delle dimissioni di Federica Buonsante, ossia dal 30 settembre dello scorso anno.

L'ufficialità non vi è ancora, tuttavia fonti qualificate danno ormai per certa la nomina ad assessore - verosimilmente con le medesime deleghe che furono attribuite a Federica Buonsante, tra cui quella alla cultura giovanile e alla città internazionale - dell'avvocato Luisa Addario. Una figura gradita non soltanto al primo cittadino ma anche alla maggioranza a suo sostegno, in particolare a Italia in Comune e a parte del gruppo misto.

La nomina potrebbe arrivare già prima della seduta di consiglio comunale, così da consentire al sindaco di presentare all'assemblea il nuovo assessore. Con la nomina del nuovo componente della giunta, oltre a restituire integrità all'organo esecutivo si ristabilisce anche quell'equilibrio di genere, mancato per ben 8 mesi, che è richiesto dalla normativa nazionale. Si attendono, tuttavia, comunicazioni ufficiali da Palazzo di Città.