Corteo per la legalità, piovono adesioni. Ma alcuni partiti criticano «le modalità d'organizzazione»

Stanno pervenendo numerose adesioni alla manifestazione per la legalità e la pace prevista per questa sera. Il corteo, organizzato dal Comune, partirà alle 19.30 da piazza Di Vagno, poi proseguirà poi verso largo Abbazia e si concluderà in piazza Cesare Battisti. Saranno presenti - oltre ai cittadini - anche associazioni, rappresentanti della chiesa e partiti politici. Da questi ultimi, però, non sono mancate alcune puntualizzazioni sulla questione, soprattutto in merito al metodo che ha portato alla organizzazione dell'iniziativa.

«Gran parte dei presenti erano semplici curiosi, compiaciuti dell’operato delle Forze dell’Ordine e silenziosi. Corato è fatta di gente perbene, di lavoratori onesti, di famiglie rispettose della legge» esordisce Direzione Corato riferendosi all'assembramento di persone dinanzi alla caserma dei carabinieri la sera degli arresti. «E proprio per dare voce ai lavoratori, agli imprenditori, ai commercianti, alle famiglie, ai pensionati, alla nostra gente, che Direzione Corato annuncia la propria partecipazione alla manifestazione indetta dal Sindaco. Al contempo, forti sono le riserve sulle modalità con le quali si è inteso organizzarla, senza alcuno spirito di condivisione. Esprimiamo ancora viva soddisfazione ed i nostri complimenti ad inquirenti e Forze dell’Ordine ed auspichiamo che continui con la stessa intensità l’azione di contrasto ad ogni forma di criminalità».

«La cultura della legalità e la promozione in tutte le sue forme, vedono la Nuova Umanità in prima linea» fa sapere il movimento che fa capo a Vito Bovino. «Noi ci saremo per dare un forte e chiaro segnale: la città non si sottomette a chi vuole imporre ogni forma di illegalità. Vogliamo essere presenti anche per ringraziare e sostenere le forze dell'ordine, che in questi giorni stanno facendo un lavoro costante, per assicurare alla giustizia chi commette crimini. C'è un però: il modus operandi dell’amministrazione ed in primis del sindaco. La manifestazione non è un momento per evidenziare l’operato dell’amministrazione che in tema di sicurezza ha mostrato invece una grave carenza ed inesperienza. Sono mesi che chiediamo a gran voce un piano sulla sicurezza che ad oggi non si è visto. Abbiamo fatto proposte senza essere minimamente presi in considerazione. Nessuno deve prendersi meriti che non gli spettano».

«La manifestazione prevista per domani sera poteva essere un'occasione per mostrare unione, è diventato un ennesimo pretesto per una campagna elettorale senza fine» dice il segretario della sezione cittadine della Lega. «Abbiamo dimostrato, ormai da anni, la nostra linea politica sensibile alla tematica sicurezza. I nostri continui richiami al Sindaco e all'intera amministrazione sono stati etichettati nella formula di un "allarmismo inutile" nella massima assise comunale. Non faremo mancare il nostro sostegno alla città tutta e per fortuna il sindaco e il PD, si risvegliano dopo un lungo letargo, affermando un problema che stiamo vivendo noi tutti. Noi saremo sempre dalla parte della città, delle cittadine e dei cittadini di Corato».

«Siamo fortemente combattuti. Questa manifestazione, condivisibile nel merito, è assolutamente da bocciare nel metodo» afferma invece Città Nuova. «Primo, perchè le è stata data una forma egocentrica: con il sindaco che, senza alcun coinvolgimento delle le forze politiche e sociali della città (strumenti Costituzionali della Politica), chiama a raccolta un popolo indistinto, illudendosi di passare per il conduttore delle folle. Secondo, perchè all'esterno, tramite il clamore che avrà sui mezzi di comunicazione, renderà nuovamente l'idea di una città che all'improvviso sembrerà diventata gomorra (mentre fino a qualche settimana fa, al contrario, si minimizzava). Ciò avrà, ovviamente, riflessi sul buon nome di Corato. E un buon nome, come la reputazione, è il biglietto da visita, è opportunità di sviluppo, è fonte di economia.Insomma: continuano gli errori di valutazione che dimostrano, ancora una volta, l'assoluta mancanza di una visione politica complessiva da parte di questa amministrazione inesperta. Ma noi ci saremo. Perchè, pur con tutti i distinguo di cui sopra, è importante mostrare la compattezza e la forza silenziosa della gente per bene. Per far capire, a quegli altri, che noi siamo più forti di loro e che Corato non sarà mai ostaggio dei criminali».

Come detto, saranno presenti anche associazioni e rappresentanti della chiesa. «Come Chiesa non possiamo che essere al fianco della nostra città di Corato e delle Istituzioni che promuovono la legalità e la pace» scrive don Antonio Maldera, coordinatore per la zona di Corato. «Nel problema della legalità sono in gioco non solo la vita delle persone e la loro pacifica convivenza, ma la stessa concezione dell’uomo. Il cristiano non può accontentarsi di enunciare l’ideale e di affermare i principi generali. Deve entrare nella storia e affrontarla nella sua complessità, promuovendo tutte le realizzazioni possibili dei valori evangelici e umani della libertà e della giustizia. In questo i cristiani si fanno “compagni di strada” con quanti cercano di realizzare il bene possibile. Pertanto la Zona Pastorale, con a capo l'Arcivescovo Mons. D'Ascenzo, è vicina al Sindaco e favorevolmente accoglie l'invito a partecipare alla manifestazione di questa sera alle 19:30 in piazza Di Vagno, condividendone le finalità».

«Comunità. È questa la parola da cui serve ripartire dopo i fatti di questi giorni. Comunità e senso di comunità» scrive il costituendo presidio di Libera Corato. «Ora più che mai serve stringersi tutt* attorno a queste parole. Potremmo riflettere su quanto sia venuto a mancare questo spirito, nel corso degli anni, nel nostro paese; inutile dire che anni di mancati interventi sociali della classe politica, anni in cui le piazze, le strade del nostro paese non sono stati popolati dai cittadini e dalle cittadine hanno amplificato la creazione di questo disagio che la città si trova a vivere. Ora più che mai torniamo a vivere le piazze, a poco a poco, tutti e tutte insieme. Riappropriamoci del nostro paese, dei nostri spazi, insieme siamo tant*, non lasciamo che la paura conceda loro spazio, ritorniamo a vivere il paese con senso di appartenenza, senso di comunità, la stessa che ci fa stringere tutt* intorno a quei commerciant* che sono stati ricattati dal pizzo. A voi diciamo: non siete soli e questa non è una frase retorica. Libera c'è, le istituzioni ci sono. Siamo comunità. In un momento storico delicato per il paese, il costituendo presidio di Corato di Libera c'è. Un paese ci vuole. L'appuntamento è alle 19:30, in Piazza di Vagno. Ci vediamo tutt* insieme per riappropriarci della nostra piazza».