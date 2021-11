Folla saluta gli arrestati. Il sindaco: «Inquietante, la città reagisca». Sabato corteo in piazza

Il capannello di persone ha iniziato a formarsi nella tarda mattinata, non appena i quattro giovani arrestati sono stati portati in caserma. Poi, con il passare delle ore, è cresciuto a dismisura. Fino a diventare, con il buio della sera, una folla che ha salutato con un tifo da stadio i ragazzi che venivano scortati dalla caserma al carcere. Le immagini dei tanti video che hanno immortalato la scena sono eloquenti. L'amarezza della città - che ora come non mai deve far capire da che parte sta - pure.

«Le immagini che abbiamo visto ieri di fronte alla caserma dei carabinieri sono preoccupanti. Lascia inquieti e amareggiati il fatto che queste persone, invece che stigmatizzare il comportamento errato degli arrestati, li sostenevano e salutavano. C’è una sorta di modello al negativo che fa presa ancora su troppe persone che va stigmatizzato e approfondito. Auspichiamo una reazione forte della città sana, che deve far sentire la propria indignazione» è il commento del sindaco Corrado De Benedittis alle scene di sostegno ai quattro arrestati per tentata estorsione ai danni di un fruttivendolo di fronte alla caserma dei carabinieri, su corso Cavour.

Il primo cittadino ha annunciato per sabato sera una manifestazione cittadina con ritrovo alle 19.30 in piazza Di Vagno.

«Siamo di fronte ad una grave sconfitta della società civile e delle istituzioni, e davanti a un’emergenza educativa, pedagogica e sociale di cui bisogna farsi carico» prosegue il sindaco De Benedittis, che da poco ha deciso di aderire alla rete di Avviso Pubblico, la rete degli enti locali contro mafia e corruzione. «Le istituzioni devono dare risposte forti sul piano delle politiche sociali, educative e di prevenzione. Ma ci deve essere anche l’impegno dei cittadini. Ora per tutti quei commercianti e quegli imprenditori che hanno subito minacce e intimidazioni è arrivato il momento di denunciare. Non si può scaricare tutto sulle forze dell’ordine, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno e la determinazione con cui hanno lavorato» conclude.

«Si tratta di scene comuni in alcune zone del Mezzogiorno in cui vige la cultura della contestazione allo stato di diritto a favore dello stato mafioso» aggiunge Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto e vicepresidente di Avviso Pubblico. «Scene che avremmo voluto dimenticare ma che la quotidianità ci ripropone questa volta con un allarmante numero di contestatori. Un corteo che promuove la cultura della mafia e che dovrebbe scuotere tutte le coscienze della società civile. Dopo l’emergenza Covid siamo ai limiti della guerra civile nel campo dell’antimafia sociale. È una partita vitale che molti stanno trascurando».

«Nel comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato ieri dal Prefetto di Bari - sottolinea ancora De Benedittis - è stata confermata la presenza in città dei reparti anticrimine di polizia e carabinieri. Da Questore e Prefetto è poi emersa la richiesta alla città di reagire e denunciare».