Il sindaco spiega le sue parole social: «Spesso procedure saltate, ecco il corto circuito»

Lo ha detto il sindaco De Benedittis ieri sera - intervenendo a un incontro on line su mafia e legalità, organizzato dai Giovani Democratici di Corato - a proposito delle parole pubblicate sui social il 28 maggio scorso. «Più passa il tempo e più cresce in me la sensazione della presenza di un potere tentacolare che blocca, rallenta, sabota, disinforma, delegittima. Una specie di piovra che attiva la macchina del fango, che isola e distrugge» scrisse il primo cittadino, generando da politica e cittadinanza solidarietà, ma anche perentorie richieste di chiarimento su quanto volesse effettivamente intendere con quelle affermazioni.

«Qualche giorno fa ho scritto un post facendo una riflessione sulle tante forme di condizionamento che a volte, anche in modo molto implicito e indiretto, subisce l'attività politico-amministrativa anche di una città come Corato» ha detto il sindaco. «Forme di rallentamento che non sono riconducibili esattamente a delle responsabilità soggettive precise, immediate e dirette, ma che presentano una sorta di contesto nel quale ci si ritrova di fatto ad operare. Forme che rimandano anche a un modo di intendere la pubblica amministrazione che spesso non esprime una cultura della legalità fino in fondo.

Oggi cultura della legalità relativa all'attività politica e amministrativa di una città significa innanzitutto rispettare e seguire le giuste procedure per determinare poi interventi specifici e concreti. Invece - ha sottolineato De Benedittis - ciò che spesso si riscontra anche sul piano degli atti amministrativi, è proprio un corto circuito su questo livello che poi ha conseguenze sul piano sociale, culturale ed economico molto gravi. Spesso le procedure, che sono garanzia di correttezza, rispetto, legalità e di corretto rapporto col mondo delle aziende, sono saltate. Spesso si è assistito a stagioni in cui i problemi si risolvevano con una telefonata. E poi gli interventi che si realizzano di fatto nella città vengono sanati sul piano procedurale in un secondo momento. Questa è una grave violazione della cultura della legalità che poi determina una alterazione nei processi non solo amministrativi e politici, ma anche economici.

Da quando sono diventato sindaco, riscontro la forte presenza di una mentalità radicata nella mia città in cui si pretende dall'agire politico l'immediatezza dell'azione e dei risultati. Mentre l'azione amministrativa corretta richiede la mediatezza nelle prassi e nelle procedure. Ripristinare una esatta cultura della legalità sul piano amministrativo e politico significa riconnettere l'azione politica con i tempi della burocrazia e della procedura. Significa, nello stesso tempo, avere le capacità di ricreare un rapporto equilibrato con i cittadini: la declinazione spazio-temporale nell'azione amministrativa è diversa da quella dell'azione privata che ha una immediatezza.

A volte invece - ha proseguito il sindaco - proprio una politica scorretta segnata da una carenza di cultura della legalità ha imposto nell'immaginario collettivo che il processo politico vincente è il processo politico veloce, ma non è così. Il processo politico veloce determina corto circuiti, scorrettezze amministrative e, nel peggiore dei casi, anche forme di connivenza con soggetti, forme di clientelismo e degenerazione della qualità della vita sociale della città.

Corato è stata al centro di inchieste molto gravi come quelle sui reati di usura che riguardano pezzi di mondo imprenditoriale e pezzi di magistratura. Il "Sistema Trani" che ha portato in carcere esponenti di spicco della magistratura tranese e non solo, ha avuto il suo epicentro a Corato. E rispetto a questo c'è stato sempre un silenzio terribile e assordante del mondo della politica locale, soprattutto di chi governava nel passato. Io credo sia giunto il momento, per chi svolge attività politico-amministrativa, di rompere questo silenzio e dire con chiarezza ai cittadini da che parte si sta. È giunto il momento di rimettere al centro la questione della legalità nel nostro paese».