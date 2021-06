"Piovra e potere tentacolare", l'opposizione al sindaco: «Chiarisca il significato del suo post»

Con una nota condivisa, Ape, Bovino Sindaco, Indipendeza Civica e Nuova Umanità, chiedono al sindaco lumi sul post pubblicato il 28 maggio scorso sul suo profilo personale. Così scriveva il primo cittadino sui social: «Più passa il tempo e più cresce in me la sensazione della presenza di un potere tentacolare che blocca, rallenta, sabota, disinforma, delegittima. Una specie di piovra che attiva la macchina del fango, che isola e distrugge. Mi tornano in mente i nomi, i volti, le parole di sindaci che quei tentacoli, sempre gli stessi, hanno stritolato, impedito di governare, fatto fuori. Ai miei concittadini e alle mie concittadine chiedo di essere forti, di essermi vicino, di non cedere al canto ingannevole delle sirene che ha sprofondato la città nella desolazione e nella morte civile. La Rinascita è possibile. Vi abbraccio».

Il post del sindaco ha scatenato le reazioni di buona parte dell'opposizione. Il 30 maggio, Direzione Corato, aveva risposto così al j'accuse di De Benedittis: «A parole, tutti si proclamano grandi amministratori e promettono di fare il meglio per la città. Poi, una volta al governo, devono fare i conti con la propria competenza. Che fare, allora, quando ci si rende conto delle proprie deficienze? Dichiararsi non all'altezza oppure denunciare il nulla e gridare al complotto? Meglio quest'ultima via e parlare di poteri tentacolari che bloccano e di piovra che attiva la macchina del fango. Meglio parlare di poteri occulti dimenticando che il potere, quello forte, lo detiene chi ha in mano le leve del comando. E deve saperle azionare bene, oppure dichiarare la propria debolezza. Non servono parole oscure che gettano, queste sì, fango sulla città. Chi dice di sapere parli forte e chiaro e denunci nelle sedi opportune, a tutela di tutta la cittadinanza. Saremo al suo fianco. Altrimenti, quanto gravemente dichiarato sarà stato solo un subdolo tentativo di giustificare l'immobilismo sinora dimostrato».

Nei giorni scorsi la redazione di CoratoLive.it ha chiesto al primo cittadino un'intervista per poter chiarire la natura del post e le finalità ma, ad oggi, non è ancora stata concessa. Oggi, invece, è arrivata la nota di altre quattro forze politiche, due delle quali presenti in consiglio. «Nel post del 28 maggio scorso sulla sua pagina Facebook, - è riportato nel comunicato - il sindaco denunciava la presenza di un potere tentacolare che blocca, sabota, rallenta e delegittima l’azione amministrativa, pertanto le forze politiche APE Bovino Sindaco, Indipendenza civica, Nuova Umanità chiedono in maniera chiara e precisa quali sono questi poteri tentacolari e quali sono gli episodi in cui tali poteri hanno di fatto ostacolato l’azione amministrativa con indicazione dei nomi tali da poter insieme denunciarli presso le autorità competenti.

«Nel caso in cui invece tali affermazioni non siano confermate da tale richiesta - continua la nota - allora siamo di fronte ancora una volta ad uno sfogo quantomeno infelice per nascondere la propria incapacità amministrativa, la quale a distanza di otto mesi non ha sortito alcuna rivoluzione gentile. Infatti l’approvazione delle linee programmatiche (DUP) e del bilancio di previsione sono in contrasto tra loro perché non viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda. Ricordiamo al Sindaco che le opere portate a termine sono frutto della programmazione, dei finanziamenti delle amministrazioni precedenti.

Si rammenta per esempio che sono stati previsti introiti pari ad € 1.400.000,00 per oneri di urbanizzazione e chiediamo ad oggi, quasi sei mesi di gestione, quanto di quella somma prevista è stata incassata, anche perché la data del 31 luglio si approssima ad arrivare, ed allora ci sarà la prima verifica di quanto è stato previsto e quanto è stato incassato.

Infine ricordiamo al Sindaco e alla sua amministrazione che il 31 maggio è scaduto il termine di approvazione del bilancio consuntivo e non è stato ancora convocato il Consiglio comunale quindi oltre alle sanzioni vi è la conseguenza anche dello scioglimento del consiglio comunale, pertanto si rimedia subito magari lasciando stare qualche selfie».