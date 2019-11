"Sud e resistenza", il grande contributo dei coratini alla lotta partigiana

Tutto è nato da una lettera di una giovane ragazza, emigrata ad Andorno Micca, testimone delle brutture della guerra dopo aver visto il corpo del padre fucilato davanti ad un cimitero nel luglio del '44 dai fascisti. Quella ragazzina di 16 anni si chiamava Maria Nunzia ed era figlia di Felice Loiodice, partigiano coratino.

Da questa missiva, scovata sfogliando la rivista "Cività proletaria", è partito il lungo lavoro di ricerca di Giacomo Massimiliano Desiante, ricercatore dell’Istituto pugliese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea “Tommaso Fiore” di Bari diretto dal professor Vito Antonio Leuzzi. In questi giorni è stato pubblicato il suo "Sud e resistenza. Storie mai raccontate" (Edizioni Dal Sud, 128 p.), un saggio che parte dalla vicenda di Felice Loiodice per approfondire l'apporto dato dagli immigrati pugliesi, in particolare coratini e minervinesi, sul fronte partigiano settentrionale.

«Quello della resistenza è un tema di strettissima attualità - spiega Desiante - che stavamo analizzando attraverso il nostro istituto dati del Piemonte. Abbiamo scoperto la presenza esponenziale di partigiani di Corato (112 in totale) sul territorio piemontese. Nel primo dopoguerra furono tanti i coratini che si stabilirono in provincia di Biella, in particolare nella Val Cervo come operati nelle fabbriche tessili. Emigravano a causa del grande disastro idrogeologico del '22 e per le persecuzioni politiche. La lettera di Maria Nunzia e la storia di Felice Loiodice mi hanno portato, poi, ad andare più a fondo».

Due anni di ricerca attraverso fonti d'archivio, il fondo Ricompart, documenti dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri di Varallo e materiale procurato dalle famiglie. «Ho contattato diversi discendenti dei partigiani che hanno combattuto su quel fronte. A volte ho avuto fortuna, a volte no. Sono riuscito a trovare anche un partigiano ancora in vita: Giuseppe Miscioscia che oggi vive in Canada e ha 93 anni. Sul campo di battaglia si faceva chiamare Bercia».

Nel suo libro Desiante racconta le storie di tanti coratini (e non solo) che hanno contribuito alla causa, spesso morendo fucilati come Nunzio Strippoli, operaio attaccafili di Tollegno, ucciso a 19 anni. Talpa, il suo nome di battaglia, fu il titolo di un giornale stampato dalla sua brigata e a lui dedicato. Talpa fu anche battezzato il distaccamento della brigata che il 27 aprile del '45 entrò nella Biella liberata.

Il volume, che fa parte di una collana dal titolo "Storia e società", sarà presentato a Gravina, Bari, Roma e Biella ma è prevista anche una data a Corato in via di organizzazione. «È stato un percorso entusiasmante, emotivamente molto forte - racconta Desiante - Mirella, la figlia di Maria Nunzia Loiodice, ignorava la presenza della lettera scritta dalla madre, allora 15 enne, in quel momento di grande sofferenza. I coratini sono stati protagonisti nel territorio di Biella e i loro nomi sono ricordati attraverso strade, giardini e viali in quello che rappresenta un vero e proprio itinerario nei luoghi della memoria».