De Benedittis: «Domani nuova ordinanza, chiusura generale alle 20»

Una lunga diretta per fare il punto della questione all'indomani dell'aggiornamento dei contagi (612 gli attualmente positivi). De Benedittis ha annunciato una nuova ordinanza sindacale, ancora in fase di composizione, che sarà comunicata domani mattina.

«Dopo una serie di confronti con associazioni di categoria e i miei collaboratori abbiamo pensato di chiudere tutto alle 20, un punto di mediazione tra chi chiude prima e chi chiude più tardi in modo tale da dare ai negozianti un'ora in più e dare ai cittadini la possibilità di spalmare l'uscita per gli acquisti più a lungo. Chiediamo un piccolo sacrificio a chi chiude alle 20.30».

Tra i diversi argomenti toccati dal sindaco nel suo intervento c'è anche quello dei controlli. «Si vigila in giro per la città, sia in auto che a piedi. Fioccano i verbali, anche a gente che si ferma a chiacchierare senza mascherina».

De Benedittis ha comunicato di aver chiesto alla Asl l'attivazione di un Usca in città, l'autorizzazione di un drive through per l'effettuazione dei tamponi (a tal proposito l'Aic si è messa a disposizione per fornire 5.000 tamponi rapidi) e il rafforzamento dell'assistenza domiciliare per anziani positivi o hanno familiari positivi.

Il sindaco alza la voce quando parla delle difficoltà nel gestire l'emergenza e non solo. «Molti mi chiedono come mai non mi si vede in giro. Avete ragione ma sono qui h24 in questo palazzo per programmare gli interventi urgenti a fronte di una macchina comunale che è ingolfata, che è obsoleta, che non funziona e che non risponde come dovrebbe alla catena del comando. Dobbiamo ripristinarla».

In chiusura De Benedittis ha fatto un passaggio sul Natale con l'intenzione di programmare comunque il "Dicembre Coratino" e sulla giornata contro la violenza sulle donne.