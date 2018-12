Controlli negli agriturismi. «Bene le verifiche, ma il settore è sano»

L'associazione Agriturist, nelle persone del suo presidente regionale dr. Giovanni Scianatico titolare dell'agriturismo Lama San Giorgio e del presidente provinciale avv. Michelangelo De Benedittis titolare dell'agriturismo Masseria Torre di Nebbia, esprimono apprezzamento per l'attività di controllo svolta dai Carabinieri del Corpo Forestale dello Stato .



«Non vi è dubbio che l'individuazione di attività che non effettuano le giuste cautele nell'erogazione degli alimenti, violando la normativa in tema di tutela sanitaria e dell'igiene alimentare, è di giovamento dell'intero settore degli agriturismi in quanto opera un necessario distinguo tra operatori seri e chi invece, pur di lucrare maggiori profitti, pone a rischio la salute degli ospiti» affermano.

«Degna di rilievo e di piena condivisione è la conclusione del comunicato stampa del Corpo Forestale ove si afferma che il “settore rappresenta un valore aggiunto sul territorio, cardine di un’economia sostenibile e che tranne sporadici casi, prontamente sanzionati, è risultato sano muovendosi positivamente...”.

Gli agriturismi infatti, sopratutto nel Parco dell'Alta Murgia, costituiscono una presenza costante sul territorio, garantendo ospitalità con passione e impegno, superando notevoli difficoltà. Con la crisi degli allevamenti, gli agriturismi costituiscono l'unica forma di attività delle vecchie masserie che diversamente sarebbero in completo disuso ed abbandono .

Agriturist è la prima associazione agrituristica in Italia, costituita da Confagricoltura nel 1965. Attualmente associa circa 5.000 aziende agricole che svolgono o intendono svolgere attività agrituristica, assistendole sotto il profilo normativo, organizzativo e promozionale. Un sistema informativo "on-line" diffonde in tempo reale notizie ed aggiornamenti sui principali aspetti della gestione agrituristica.

L'Associazione auspica che con il Parco dell'Alta Murgia nella persona del suo Presidente Cesare Troia con il quale vi sono costanti rapporti e con gli stessi Carabinieri Forestali, guidati dal Comandante Giuliano Palomba, possano intraprendersi attività di confronto sulle tematiche oggetto di controllo al fine di prevenire cattive prassi migliorando cosi' l'offerta agrituristica.

Anche il presidente vicario del Parco nazionale alta Murgia, Cesare Troia, commenta i risultati della campagna di controlli eseguita dai Carabinieri Forestali, d’intesa con l’Ente Parco, su ottanta aziende agrituristiche dislocate su tutto il territorio al fine di tutelare il consumatore e i prodotti tipici della Murgia.

«I controlli che sono stati operati dai Carabinieri Forestali e che hanno interessato l’intero settore agrituristico su tutta l’Alta Murgia, non possono che rappresentare un ulteriore elemento di trasparenza ed eticità oltre che di sostenibilità con i quali il Parco Nazionale e l’intero Consiglio Direttivo sono impegnati. Dopo anni, e grazie a questi controlli, oggi il Parco può assurgere a dichiararsi “Ente certificato”, avendo gli stessi garantito il rispetto delle normative vigenti.

I controlli hanno operato soprattutto in favore dei consumatori e dei gestori onesti! - aggiunge Troia - pertanto oggi chiunque è ospite nel nostro territorio è garantito sotto ogni profilo qualitativo, non solo ambientale, ma, anche etico ed enogastronomico. L’attività ha comunque rilevato, tranne sporadici casi, che il tessuto economico ed imprenditoriale del territorio murgiano, è risultato sano. Questo è sicuramente un valore aggiunto al Nostro Territorio, grazie agli imprenditori che con onestà operano nel settore e a cui il Parco non farà mancare il sostegno dovuto».