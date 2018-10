Crollo in via Trieste, ruspa al lavoro per mettere in sicurezza la zona

Copyright: CoratoLive.it



Crollo in via Trieste, ruspa al lavoro per mettere in sicurezza la zona

Copyright: CoratoLive.it



Crollo in via Trieste, ruspa al lavoro per mettere in sicurezza la zona

Copyright: CoratoLive.it



Crollo in via Trieste, ruspa al lavoro per mettere in sicurezza la zona

Copyright: CoratoLive.it