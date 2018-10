Un vecchio edificio è crollato questa sera intorno alle 21.30 all'angolo tra via Lepanto e via Trieste, a pochi metri da via Di Vittorio e l'extramurale.

Il fabbricato è collassato riversando pietre e detriti sulla sede stradale. Secondo le prime informazioni, non vi sarebbero persone ferite.

A cedere, forse a causa delle piogge di questi giorni, è stato il soffitto che poi ha fatto crollare anche la parte frontale del fabbricato.

Lo stabile era disabitato, tanto che i proprietari si erano già attivati per procedere alla demolizione. Disabitato è anche l'edificio adiacente, mentre nella palazzina posta lungo lo stesso isolato vivono due famiglie che sono state fatte allontanare in via precauzionale. Non è escluso che trascorrano la notte altrove.

Sul posto i vigili del fuoco, polizia, carabinieri, polizia locale e un'ambulanza del 118. Presenti anche i tecnici del Comune e dei proprietari dell'edificio.

In contatto con le forze dell'ordine il commissario prefettizio, Rossana Riflesso.

Sono stati effettuati controlli alla rete del gas, per scongiurare la presenza di perdite. È stata contattata una impresa edile per rimuovere le macerie e demolire la parte del fabbricato ancora in piedi.



Il video