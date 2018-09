Incidente sul lavoro, Cgil Corato: «Servano piani seri, non semplici risposte isolate»

L'incidente sul lavoro avvenuto questa mattina sul cantiere del raddoppio ferroviario non ha lasciato indifferenti i sindacati. «Apprendiamo con sommo dispiacere l'ennesimo episodio – scrive Maria Bovino, coordinatrice Camera del lavoro, Cgil Corato - Questa volta a farne le spese è un uomo di 54 anni, rimasto gravemente ferito durante la realizzazione del secondo binario della rete ferroviaria che collega Corato-Andria.

Ancora una volta, come il mese precedente, Corato fa i conti con la tragedia degli incidenti sul lavoro. Ancora una volta queste tragedie irrompono nella routine quotidiana della nostra città e nelle vite dei nostri concittadini.

Come Camera del Lavoro di Corato ogni qualvolta che vi è una tragedia del genere proviamo ad interrogarci e a capire le dinamiche che portano a questi sfortunati eventi. Poca sicurezza, disattenzione, lavoro nero, tanti sono i fattori che portano a questi incidenti. Ciò che ci turba e ci avvilisce parecchio è il totale silenzio della politica tutta, delle istituzioni, del mondo dell'associazionismo e delle chiese. Può la vita umana valere così poco tanto da non essere neanche considerata se non per una semplice nota giornalistica? Può la politica locale non porsi le domande sulla qualità del lavoro nella nostra città? Possono le associazioni di categoria, i cosiddetti corpi intermedi, rimanere in impassibili davanti a queste situazioni? È possibile riuscire a fare rete tra le varie associazioni di categoria? È possibile che dinanzi a eventi del genere in cui la vita umana viene svilita la chiesa di Corato non dica una sola parola? È possibile che per la Chiesa il valore della vita e della dignità umana si riduca solo alla questione aborto e fine vita e non si ponga una sola domanda inerente alla vita durante la sua fase di sviluppo e di realizzazione?

Noi ci siamo e quotidianamente mettiamo in campo tutte le nostre energie per aiutare i tanti lavoratori e le tanti lavoratrici che quotidianamente si rivolgono presso la nostra Camera del Lavoro ma pensiamo che eventi del genere chiedano un lavoro collettivo e non semplici risposte isolate, servono idee e proposte condivise, piani seri di lungo respiro. Le proposte come Cgil Corato sono tante ma ci piacerebbe condividerle con ciò che ci sta intorno affinché questi tragici eventi non avvengano più».