È stato condotto all’ospedale di Andria l’operaio che, questa mattina, è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro. Come ogni giorno stava svolgendo la sua mansione nel cantiere per la realizzazione del secondo binario ferroviario che collega Corato e Andria, all’altezza del ponte di via vecchia Bisceglie che conduce all’Asipu.

L’uomo, un coratino di 54 anni, è rimasto schiacciato tra una parete di rete metallica e dei lastroni di cemento. A soccorrerlo e condurlo presso il nosocomio andriese sono stati gli operatori del 118: dai primi accertamenti sanitari la situazione clinica non è apparsa critica, l'uomo ha riportato un trauma toracico.