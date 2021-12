Fiori e lanterne, messaggi di affetto su candidi palloncini e striscioni: così, da ieri mattina fino a tarda sera, studenti, docenti, genitori, ancora attoniti, hanno reso omaggio ad Alessandro, lo studente coratino di 14 anni che ha perso la vita mercoledì mattina dopo essere caduto da una finestra al primo piano del liceo scientifico Tedone di Ruvo.

Sul sito istituzionale della scuola è stata pubblicata una breve e intensa lettera per lui da parte della comunità scolastica che, ieri sera, si è unita in una veglia all’ingresso dell’istituto. «Caro Alessandro - si legge -, in un tempo carico di attese, di sogni, di promesse, ci hai lasciati sgomenti e orfani del tuo sorriso, della tua tenerezza. Possano giungere a te tutte le parole, le carezze, gli sguardi che non abbiamo avuto il tempo di donarti. E mentre tu sei nell'infinito, noi, in questo fragile e finito spicchio di universo, guardiamo verso l'alto, cercandoti nell'oscuro cielo fra le stelle più luminose, perché la tua luce possa illuminare la nostra strada e il nostro cammino, ora ancora più incerto. Sapremo trovarti. Ci sorprenderai con i tuoi occhi curiosi. Ci insegnerai che nulla finisce davvero. Ciao, dolce stella!».

Questo pomeriggio, alle 16, nella chiesa Maria SS. Incoronata, saranno celebrati i funerali a cui parteciperà anche il sindaco di Ruvo, Pasquale Chieco. Sul fronte delle indagini, intanto, i Carabinieri - coordinati dalla Procura di Trani - hanno ascoltato diverse testimonianze tra compagni e docenti del 14enne. Gi elementi raccolti dagli inquirenti fanno ritenere che si sia trattato di un gesto volontario, forse scatenato da un brutto voto ad una interrogazione.