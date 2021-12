Tragedia allo scientifico di Ruvo: studente coratino precipita da una finestra e muore

Tragedia al liceo scientifico Tedone di Ruvo. Uno studente coratino di 14 anni è morto dopo essere precipitato da una finestra al primo piano della scuola. Il dramma si è consumato intorno alle 11 di questa mattina. Il personale del 118 intervenuto sul posto ha provato a rianimare il ragazzo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Nulla trapela sulla dinamica e sulle circostanze in cui è avvenuto questo terribile episodio che ha sconvolto la comunità scolastica. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'accaduto e stanno ascoltando diverse testimonianze. Nessuna ipotesi è esclusa. Le lezioni sono state sospese. Sul posto anche il sindaco di Ruvo, Pasquale Chieco, e alcuni psicologi della Asl.