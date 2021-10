Doppi turni alle superiori, studenti ancora in agitazione: da oggi nuovi scioperi

Il maltempo non ferma la protesta. È ripreso lo stato di agitazione degli studenti delle scuole superiori dell'area metropolitana che continuano a dire "no" ai doppi turni. Sin dall'inizio dell'anno scolastico, lo ricordiamo, il prefetto di Bari, Antonella Bellomo, ha disposto lo scaglionamento degli ingressi negli istituti con due turni: uno alle 8, nel quale entra in classe il 75% degli studenti, e uno alle 9.40 per il restante 25%. Tutto per per evitare assembramenti sui mezzi di trasporto.

La protesta - che potrebbe proseguire ad oltranza - riguarda in particolare le scuole superiori di Corato, Ruvo e Terlizzi. Molti studenti non sono entrati in classe già questa mattina - è il caso dei ragazzi del liceo classico Oriani e del professionale e alberghiero Tandoi - mentre altri aderiranno allo stato di agitazione a partire da lunedì prossimo. «Protestiamo contro i doppi turni e contro tutte le conseguenze che ne derivano, dagli orari impossibili alla situazione dei trasporti» ha ribadito la rappresentante d'istituto dell'Oriani, Maria Giulia Quinto.

Nei giorni scorsi molto studenti coratini hanno preso parte alla manifestazione organizzata a Bari da tutte le scuole superiori dell'area metropolitana proprio per protestare contro i doppi turni. In seguito è stato convocato anche un tavolo tecnico in Prefettura, ma la riunione è stata interlocutoria e non fatto emergere soluzioni condivise. Dal canto loro, i dirigenti scolastici si sono sempre mostrati contrari a questa misura e continuano a chiedere una deroga alla decisione della Prefettura, in modo da calibrare gli ingressi in classe in base alle effettive esigenze degli istituti.