Oggi studenti in piazza contro il doppio turno. A Bari anche i ragazzi delle superiori coratine

Come annunciato nei giorni scorsi, questa mattina gli studenti baresi scenderanno in piazza contro la scelta della Prefettura di Bari di scaglionare gli orari d'ingresso (alle 8 l'ingresso del 75% degli studenti e alle 9.40 quello del restante 25%, così da rispettare il limite dell'80% di capienza a bordo dei mezzi di trasporto). L'appuntamento è in piazza Umberto I alle 9. Saranno presenti tutte le scuole dell'area metropolitana di Bari, attraverso il Coordinamento dei rappresentanti d'Istituto della città di Bari e provincia. Il corteo si svolgerà con obbligo di mascherina e terminerà in piazza Libertà, davanti alla Prefettura, dove sarà data la possibilità agli studenti di esprimersi.

Presenti delegazioni delle quattro scuole coratine, anche piuttosto corpose. Il liceo artistico - l'istituto con il numero più alto di pendolari - ha scioperato per tutta la scorsa settimana. «Ci saremo, anche se non sappiamo ancora in quanti andremo a Bari» dice il rappresentante d'istituto Luca Ignomeriello. «Intanto ci hanno comunicato che al momento faremo turnazioni settimanali e non mensili».

Liceo classico, tecnico e professionale fino ad oggi sono invece sempre entrati in classe, ma domani molti di loro saranno in piazza a Bari. «Dovremmo essere un centinaio», spiega Giusy Di Pasquale del "Tandoi". «Abbiamo coinvolto tutta la popolazione scolastica che, comunque, domani non si presenterà a scuola» dice, invece, Maria Giulia Quinto del liceo "Oriani". «Se sarà necessario sciopereremo anche come singola scuola nei prossimi giorni perché questa situazione è insostenibile».