Incendio via Giappone, il Comune: «Fumi diradati, non necessario chiudere finestre»

«Si rassicura la cittadinanza che i fumi scaturiti dall’incendio nel deposito di un’azienda di via Giappone sono, ormai, diradati. Per tale motivo non è necessario che gli abitanti della zona chiudano porte e finestre in via precauzionale». È quanto fa sapere Palazzo di Città in merito alla nube dell'incendio divampato questa mattina nel deposito di un'azienda in via Giappone. «Il sindaco - conclude la nota del Comune - ringrazia i Carabinieri, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, gli Istituti di Vigilanza e i Volontari, grazie al cui intervento la situazione è tornata sotto controllo».