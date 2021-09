Poco dopo le 13 di oggi un incendio è divampato nel deposito di un'azienda di materiale edile ubicata su via Giappone. Le fiamme hanno rapidamente avvolto alcune pedane di materiale plastico. Si è alzata una densa nube di fumo nero visibile in tutta la città, anche a grande distanza. Fortunatamente non ci sono feriti. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i carabinieri che hanno chiuso al traffico via Giappone a partire dall'incrocio con via Beniamino Gigli. I vigili del fuoco sono giunti sul posto dopo lungo tempo in quanto le diverse squadre della zona erano impegnate in altri interventi. Nel frattempo, a spegnere il rogo - intanto molto ridimensionato - è intervenuta un'autobotte privata.