Frigoriferi, televisori, materassi. Tutti abbandonati nelle campagne tra viale Regio e la "Rivoluzione". Ne avevamo parlato tre mesi fa, sottolineando quanto un gesto incivile come questo - purtroppo frequente anche in città - stonasse ancora di più se commesso tra ulivi e muretti a secco.

Da allora i rifiuti sono rimasti lì. Anzi, probabilmente in questi mesi qualcuno ha anche contribuito a far crescere quel cumulo immondo. Fino ieri, quando il senso civico e la buona volontà di alcuni cittadini hanno avuto la meglio. In tre - armati di guanti, sacchi e carrello - hanno trascorso la domenica ripulendo la zona dall'immondizia.

Un gesto simbolico e concreto allo stesso tempo che già altre persone - a cominciare dal gruppo Salviamo Piazza Almirante - stanno mettendo in pratica da qualche tempo ripulendo periodicamente alcune piazze. C'è solo da sperare che questo buon esempio - come gli altri - risulti contagioso.