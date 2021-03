Capita spesso, troppo spesso, di ricevere segnalazioni di rifiuti d'ogni tipo abbandonati per strada o lungo viali di campagna. Così spesso che il rischio è decisamente quello dell'assuefazione. Per questo, ogni tanto, giova tornare a sottolineare certi gesti.

Siamo in campagna, in quella Murgia che negli ultimi mesi è diventata meta di tanta gente in fuga dalla pandemia e a caccia di una boccata d'aria. Ebbene, tra il cielo azzurro e il panorama fatto ulivi e muretti a secco che costeggia la "Rivoluzione", si erge fiero un grosso cumulo d'immondizia. C'è un po' di tutto. Basta indugiare un attimo in più per rendersi conto che, oltre a chi si diletta nel lancio della busta dal finestrino, lì si sono fermate anche persone molto più organizzate. Gente che ha caricato in auto e poi scaricato in quel punto - piuttosto che in un'isola ecologica, persino con minore sforzo - televisori, poltrone, grandi vasi e cassette in plastica. Non è solo dolo, ma proprio premeditazione.

Neppure un chilometro più avanti, percorrendo la contrada Difesa verso Pedale, la situazione peggiora, se possibile. Non uno, ma due frigoriferi giacciono su un'altra montagna d'immondizia che cresce a vista d'occhio da diverse settimane. Davvero un grande classico dell'inciviltà nostrana. Ma non vogliamo farci mancare nulla. Così, sempre nei pressi di via San Magno, ecco pararsi dinanzi un altro spettacolo: i resti di un cinghiale - senza troppi dubbi macellato clandestinamente - avvolti in buste di plastica.

Sconsolati, torniamo in centro. Dove, però, arriva il colpo di grazia, rappresentato da un'immagine davvero simbolica (in alto e nella gallery): dalla prospettiva della foto, persino il murales di Peppino Di Vagno, con la sua mano protesa, sembra voler raccogliere alcune buste d'immondizia che deturpano la "sua" piazza. Basta, per oggi. Ma qualcuno si guardi allo specchio e si chieda se davvero non ci siano alternative a questo scempio.