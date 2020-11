Effetto ordinanza: da piazza Di Vagno a via Santa Maria, dalle 18 non c'è più nessuno Copyright: CoratoLive.it

Piazze deserte dopo le 18. L'effetto dell'ordinanza emanata mercoledì dal sindaco Corrado De Benedittis è ben visibile dalle foto scattate nel nostro giro di perlustrazione tra le 19 e le 20 in tutti i luoghi dove, da ieri, è scattato il divieto di stazionamento e accesso.



Piazza Di Vagno è ormai da giorni svuotata. Quei pochi ragazzi che s'intrattenevano sulle panchine in pietra non ci sono più. Passa una volante della polizia locale, impegnata nei controlli. Viene anche utilizzato un altoparlante per invitare le persone a non sostare e spostarsi dalla piazza.

Stessa sorte per piazza Sedile e piazza Abbazia. Qualcuno velocemente l'attraversa ma regna la quiete. Anche piazza Buonarroti è silenziosa nonostante da tempo i residenti lamentino degrado e caos. In quella particolare zona il sindaco De Benedittis, mercoledì, ha dichiarato di voler intervenire riqualificandola.

Dal centro alla periferia. Via Santa Maria e via Faustina Kowalska sono percorse ininterrottamente da auto. Di tanto in tanto spunta qualche runner ma di assembramenti neanche l'ombra, almeno alle 19.30. Tante le segnalazioni nei giorni scorsi che immortalavano gli spiazzali pieni di auto e ragazzi.

Gli scatti su via Duomo mostrano un passeggio vivace e ragazzi troppo vicini, talvolta senza mascherine. Si teme che gli irriducibili amanti degli assembramenti si spostino, nelle viuzze - come già spesso accade - o in altre piazze non interessate dall'ordinanza.