Scuole in regola, ma chiuse: quel tempo perduto che nessun ci restituirà

L’ultimo argine è caduto. La porta verso il futuro è stata socchiusa. Se temporaneamente, come dicono, o definitivamente, lo vedremo nei prossimi mesi. Intanto, lo stop alle scuole e alla didattica in presenza rappresenta senza dubbio la bandiera bianca alzata dai nostri amministratori. La resa, la sconfitta. La scelta più amara possibile, determinata da ciò che nei mesi scorsi si doveva fare e non si è fatto. Praticamente, un'ammissione di colpa.

Sì, perché la chiusura delle scuole stabilita oggi è figlia delle mancate decisioni di ieri. Del trasporto scolastico non potenziato, del contact tracing saltato, dei controlli non fatti. Perché le scuole, all'interno, sono tra i luoghi più sicuri nei quali stare. Si dica con chiarezza.

Li abbiamo visti i dirigenti e i docenti mentre nei mesi estivi si affannavano per rendere gli istituti scolastici accoglienti e rispettosi delle norme (dettate dalle stesse persone che oggi decretano la chiusura) e delle distanze, nonostante i protocolli cambiassero dalla sera alla mattina. O mentre, a tavolino, pianificavano gli ingressi e le uscite scaglionate. Hanno fatto di tutto, ma non è bastato.

Poi è iniziata la scuola e abbiamo visto i bambini della primaria e i ragazzi delle medie: ogni giorno ore e ore con la mascherina senza lamentarsi. Anzi, con il sorriso e la voglia di recuperare il tempo perduto. E adesso abbiamo insegnato loro che rispettare le regole non paga.

Alla luce del non elevato numero di contagi nelle scuole, si poteva e si doveva andare avanti, se solo si fosse intervenuto prima sugli anelli deboli della catena. Su ciò che avviene prima e dopo le lezioni, inclusi i comportamenti di molti adulti. O su come ripensare meglio la scuola, alla luce della pandemia. Non si generi un equivoco: il virus c'è e combattuto con rigore estremo. Ma, nella corsa ai difficili provvedimenti da adottare, l'impressione è che stavolta si sia mirato al bersaglio sbagliato. Perché, se davvero la scuola svolge un ruolo così determinante nella trasmissione del virus, per logica andava del tutto evitata l'illusione di riaprirla.

Ma poi: ci si è chiesti dove staranno la maggior parte dei bambini che non andranno più a scuola, qualora lavorino entrambi i genitori? Inevitabilmente dai nonni, il cuore di quella categoria di persone che invece le istituzioni ci chiedono di proteggere.

L'ordinanza regionale, inoltre, conferma la didattica in presenza per i bambini con bisogni educativi speciali. Giustissimo, ma si dimentica che uno dei principali obiettivi del sostegno è l'inclusione: decisamente difficile da realizzare se in classe non c'è alcun compagno.

La chiusura delle scuole, paradossalmente, ha un sapore forse ancora più amaro di una chiusura generalizzata. Perché dà l'idea una scala di priorità che non mette in cima l’istruzione e il futuro. In Francia, per dirne una, hanno chiuso quasi tutto, ma non gli istituti scolastici.

Troppi controsensi. E capiremo tra un mese se sarà servito. Intanto, fa un po’ sorridere chi dice che, dopo questa decisione, la scuola non chiude e non si ferma, ma si svolgerà "semplicemente" non in presenza. Tutti continueranno a fare la propria parte, certo, ma sarà davvero un’altra cosa. Chissà per quanto.