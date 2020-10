La dirigente del comprensivo Battisti-Giovanni XXIII, Pina Modeo, rassicura genitori e alunni dopo la notizia di un caso Covid-19 registrato nella sua scuola primaria.

«Siamo certi che il contagio sia importato dall'esterno» spiega la dirigente. «Non possiamo fare altro che seguire il protocollo previsto dalla legge».

Intanto gli alunni e due insegnanti della classe in cui stato registrato il contagio sono stati posti in isolamento fiduciario. «La nostra scuola - continua Pina Modeo - è un ambiente sanificato, igienizzato che segue pedissequamente i protocolli e terremo sempre alta l'attenzione su ciò che viene da fuori. Ringrazio le famiglie - conclude la dirigente - non c'è nessun allarmismo, noi facciamo regolarmente lezione. Aspettiamo che l'iter si possa esaurire secondo i protocolli previsti».