Covid, una sezione in isolamento al Battisti

Un'altra sezione delle scuole cittadine è stata chiusa a causa di un contagio da Covid 19.

In seguito alla positività di un alunno, sono stati posti in isolamento fiduciario gli studenti di una classe della scuola primaria Cesare Battisti e le loro maestre. Ovviamente sono subito scattate le procedure previste dal protocollo sanitario stabilito in accordo con la Asl.