San Cataldo, non ci saranno giostre, bancarelle e fuochi d'artificio

Ad ore si attende il programma della festa patronale in onore di San Cataldo che, come già abbiamo riportato sarà molto ridimensionata a causa della pandemia e le conseguenti limitazioni imposte da Governo, Regione e Conferenza Episcopale Italiana.

Oltre alle messe di sabato e domenica, la solenne celebrazione pontificale si terrà in piazza Cesare Battisti domenica 23 agosto alle 20 e verrà officiata dal vescovo monsignor Leonardo D'Ascenzo. I tre giorni di San Cataldo saranno anticipati dal triduo in chiesa Matrice del 19, 20 e 21 che vedrà la partecipazione di don Francesco Pilloni, direttore del Centro Diocesano di Pastorale Familiare di Verona.

A differenza di altri paesi limitrofi non ci saranno le giostre nello spiazzo di via Sant'Elia, non verrà effettuato il classico spettacolo pirotecnico e le bancarelle non saranno allestite lungo le vie del Corso cittadino. Solo una parte di via Duomo sarà allestita con le luminarie.

«La pandemia non permetterà i classici festeggiamenti dedicati al nostro santo patrono - dice Michele De Lucia, presidente della deputazione di San Cataldo - ma non va disperso il vero valore della festività: più intimo e rivolto a San Cataldo. Dopo la festa di maggio abbiamo lasciata esposta la statua per 40 giorni affinché i fedeli potessero trovare, al suo fianco, un momento di preghiera».