iorestoacasa. L'elenco le attività che offrono servizio a domicilio (in aggiornamento)

In un periodo complesso come l'emergenza che stiamo vivendo, crediamo che il compito di un giornale sia quello di informare, ma anche quello di rendersi utile e creare - ancora di più - un ponte tra i cittadini.



Per questo abbiamo creato questa pagina - in continuo aggiornamento fino a quando le misure previste dal governo lo imporranno - in cui forniremo ai lettori un elenco di tutte le attività che in questi giorni stanno effettuando consegne a domicilio.

Uno strumento per aiutare i cittadini ad effettuare tutti gli acquisti necessari senza dover uscire dalla propria abitazione, rispettando con profonda convinzione l'invito #iorestoacasa e mettere alle corde il virus. Ma anche una maniera per sostenere il commercio.



Le prime attività che vedete pubblicate in basso sono quelle che abbiamo reperito scandagliando gli elenchi. Ma ce ne sono sicuramente tantissime altre che si sono organizzate proprio a causa di questa emergenza. Invitiamo quindi tutti gli esercenti che effettuano servizio a domicilio, a scrivere un messaggio privato alla pagina facebook di CoratoLive.it oppure al numero whatsapp 389.21.70.180 indicando la categoria di appartenenza (pizzeria, salumeria, farmacia, ecc), il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, il tipo di servizio svolto e le eventuali fasce orarie.

L'invito a scriverci è esteso anche alle associazioni e agli enti di volontariato che vogliano mettersi a disposizione per aiutare chi è più in difficoltà.

Appena possibile, aggiorneremo l'elenco con le informazioni che man mano ci arriveranno, in modo da renderle fruibili ai lettori. Il servizio è ovviamente gratuito.

Se l'emergenza sta, di fatto, cambiando le nostre abitudini, noi saremo più forti e sapremo adattarci.





L'ELENCO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

PIZZERIE e ROSTICCERIE

Pizzeria Agorà

Corso Mazzini

Whatsapp 346 2161452

Consegna a domicilio

Pizzeria Le Coq

Viale IV Novembre, 76

080 8981918

Consegna a domicilio, previa prenotazione

Scambulet

Via Gravina, fronte stadio

333 6613546 / 080 8723699

Consegna a domicilio



Terre Selvagge

Via Lapergola, 6

327 4208211

Consegna a domicilio

Risto Lime

Via Ettore Fieramosca, 1

345 518542

Servizio a domicilio per gli over 65

La Comida

Via Dante, 22

080 3217031 / 347 1941977

Servizio a domicilio

Come una volta - panificio pizzeria

Via Teano 76 fronte liceo artistico

340 5050903

Consegna a domicilio

MACELLERIE e BRACERIE

Rubio's

Viale Ettore Fieramosca 30

340 6548552

Apertura a pranzo e prenotazione per l'asporto

Macelleria Quercia

Via Giovanni Bovio, 60

347 6120774

Servizio a domicilio dalle 17.30 alle 20.45

Macelleria Braceria Guerrino

Via Roma

347 1923679

Consegna a domicilio con un minimo di 15 euro di spesa

La pace dei sensi

Via San Benedetto 14

338 2573999 (no whatsapp)

Aperti a pranzo - consegne a domicilio

BAR e PASTICCERIE

Creme Caramel

Via Alcide De Gasperi, 81

080 6454553

Consegna a domicilio dalle 13:00 alle 14:30 e dalle 18:00 alle 19:00

Yogurtissimo

Corso Garibaldi, 51

371 4349001

Consegna a domicilio con il servizio Yogurtissimo Express dalle 17.00 alle 23.00

Movie Cafè

Via Gigante 92

080 3580742

Colazione a domicilio

FRUTTIVENDOLI

Frutteria Sardano

Via Castel del Monte, 132

340 4113794

Consegna a domicilio chiamando entro le 11

SUPERMERCATI, GASTRONOMI E ENOTECHE

Supermercati Di Chiaro

Via don Minzoni,100

080 8987750

Consegne domicilio

Enoteca La Cantinetta

Viale Ettore Fieramosca 60

328 7892535

Servizio a domicilio (vino, acqua e altre bevande)

OTTICI

Ottica In

Corso Garibaldi 71/73

340 8489580

Consegne su appuntamento