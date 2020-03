​Il Comune attiva la consegna a domicilio di spesa e farmaci per anziani e bisognosi

L'appello di Daniele, immunodepresso: ​​«Coratini, vi prego, restate a casa»

cronaca

«Rispettate le regole per fermare il Coronavirus. È importante per me e per tanti che combattono da anni.​ ​Ve lo chiedo per favore. Abbiate buon senso per i vostri cari e per tutti i vostri concittadini»