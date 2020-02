Un grande cuore luminoso si è acceso per San Valentino, nel cuore di Corato, proprio lì dove questo pomeriggio verrà inaugurato un nuovo defibrillatore che i cuori li proteggerà. Per il secondo anno consecutivo piazza Di Vagno è stata addobbata con decine di cuori rossi che partono da via Luisa Piccarreta, via Roma e via Monte di Pietà, convergendo in uno dei luoghi storici della città. La novità sta nel defibrillatore che verrà installato vicino la fontana il giorno di San Valentino.

L'iniziativa è di Sergio Mastrapasqua, titolare dell'Osteria Povero Pesce che da tre anni si affaccia sulla piazza. «Dopo le feste di Natale la città pian piano si spegne, l'obiettivo è proprio quello di riaccenderlo, di riscaldare i cuori dei coratini rendendolo vivo». Quest'anno spicca un grande cuore bianco, cinto di rosso. Ha già catalizzato l'attenzione dei passanti, pronti a scattarsi un selfie sotto l'installazione. «Abbiamo utilizzato tante luci bianche per riempirlo che simboleggiano i coratini. La struttura, invece, è ricavata da quella della barca del mio vecchio ristorante di piazza dei Bambini che per me ha un grande valore sentimentale».

Anche il defibrillatore è una sua idea, autorizzato dal Comune e finanziato dallo stesso ristoratore. «Ho passato le feste di Natale in ospedale - racconta Mastrapasqua - e ho potuto vedere con i miei occhi la sofferenza di chi è ricoverato. Quei giorni mi hanno fatto riflettere, inizi a pensare alla vita con meno egoismo. Per questo ho scelto di donare qualcosa a Corato e ai suoi abitanti, uno strumento utile a salvare delle vite, soprattutto in un luogo di forte aggregazione come questo».

Il totem è simile a quello posizionato davanti al vecchio Liceo. Sergio ha investito anche nei corsi di formazione per i suoi dipendenti che potranno utilizzare il defibrillatore in caso di necessità. «Ringrazio pubblicamente chi mi ha dato una mano: Domenico Varesano, referente CdF Irc "Gifes" e l'azienda di luminarie Tarricone».