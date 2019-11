Come annunciato nei mesi scorsi, il Comune di Corato ha aderito al servizio per la gestione telematica delle pratiche presentate al Suap, lo sportello unico per le attività produttive, tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, realizzato da Unioncamere, con il supporto tecnico di InfoCamere ed Anci.

Il servizio va a consolidare il processo di semplificazione e di trasparenza amministrativa e faciliterà il rapporto tra pubblica amministrazione e imprese, che potranno accedere ad una serie di servizi informatici ed operativi di natura amministrativa.

Il portale "Impresa in un giorno" sarà l’unico accesso per la presentazione telematica delle istanze, segnalazioni, comunicazioni inerenti procedimenti legati all’esercizio di attività produttive e prestazioni di servizi.

La nuova piattaforma informatica sarà illustrata in un incontro pubblico organizzato dal Suap giovedì 14 novembre alle 16 nella sala consiliare del Palazzo di Città, con la partecipazione di Antonio Bruno, capo area anagrafica sportelli Suap sul territorio - Cciaa di Bari e Michele Silletti, della direzione rete camerale Infocamere.