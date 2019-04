Nelle settimane scorse sia l'Aic (associazione imprenditori coratini) che i geometri della città avevano denunciato pubblicamente le difficoltà del Suap - lo sportello unico delle attività produttive - «privo di responsabile e con tante pratiche che attendono ancora di essere esaminate».

Al netto di queste problematiche, oggi arriva una notizia che potenzialmente potrebbe migliorare la situazione.

Il Comune ha infatti aderito al Servizio di gestione telematica del Suap attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, come si evince dalla delibera di adesione al servizio sottoscritta dal commissario straordinario Rossana Riflesso insieme al segretario generale Luigi D'Introno. L’avvio del servizio è previsto tra maggio e giugno.

Cosa è questo Sportello? È uno strumento di semplificazione amministrativa che utilizza a sua volta altri strumenti: Scia, silenzio assenso, accorto tra amministrazione e privati, conferenza dei servizi e tanti altri.

Cosa cambierà nei prossimi mesi? Come raccontato dal video esplicativo, in moltissime occasioni non sarà più necessario recarsi negli uffici del Palazzo di città, si potranno evitare lunghe code e tempi di attesa dilatati dalla mole di lavoro a cui devono far fronte i dipendenti (pochi, com’è noto) del Suap. Gli adempimenti svolti dagli imprenditori per l'avvio e l'esercizio della propria attività saranno interamente digitali, ma anche omogenei e standardizzati.

Il portale. È stato realizzato da Unioncamere, con il supporto tecnico di InfoCamere ed Anci. La piattaforma digitale costituisce il punto unico di contatto a livello nazionale per consentire all'utenza di accedere ai servizi degli Sportelli unici per le attività produttive. Permette alle imprese, già esistenti o in fase di avviamento, di accedere ad una serie di servizi informativi ed operativi di natura amministrativa. Offre all'utenza informazioni e assistenza diretta.

Il Comune a sua volta, attraverso questo sistema, avrà disposizione una funzione di accesso diretto per la consultazione di qualunque fascicolo d’impresa. Per tutelare i dati inerenti le pratiche, l'Ente «si impegna a far accedere alla piattaforma camerale di gestione del Suap soltanto i soggetti abilitati, adottando ogni cautela organizzativa finalizzata ad impedire accessi illegittimi e non consentiti» come specificato nelle “Condizioni generali di erogazione del servizio”.