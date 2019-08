La Pro loco si rialza: ​«La Cultura e l'Arte non si fermano davanti alla violenza»

«La Cultura e l'Arte non si fermano davanti alla violenza. La Pro Loco Quadratum Corato con Il Pendìo ci sarà, sempre. Vi aspettiamo stasera per l'inaugurazione de Il Pendìo mostra d'arte».

I volontari della Pro loco - aggrediti questa mattina in largo Abbazia mentre stavano curando l'allestimento della storica mostra all'aperto - non si scoraggiano e tirano dritti per la loro strada.

«Di certo non ci fermiamo ma andiamo avanti con più forza e determinazione» rilancia il presidente Gerardo Strippoli. «Non quelle della violenza, bensì la forza e determinazione del vivere civile! Grazie a quanti ci hanno sostenuto moralmente con le tante espressioni di solidarietà!».

L'appuntamento con l'inaugurazione resta quindi fissato alle 19 di oggi nello stesso luogo in cui è avvenuto il fattaccio.

Sulla questione si è intanto espresso anche il sindaco D'Introno che ha chiesto alla Prefettura di coordinare un tavolo per la sicurezza.

«L’aggressione subito dai volontari della Pro Loco mi lascia basito e rammaricato» ha riferito il primo cittadino. «Sono vicino all’associazione che ringrazio per l’importante attività culturale che svolge nella nostra città. La situazione del Centro antico deve essere monitorata con più attenzione e per questo ho interpellato la Prefettura affinché si possa coordinare un tavolo per la sicurezza».

"Reagire" è la parola d'ordine del direttore del dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia, Aldo Patruno. «È necessario che i Coratini per bene reagiscano con forza a questa intollerabile situazione che arriva persino a colpire l’organizzazione di uno storico ed importante evento culturale tutto orientato a valorizzare il CentroAntico. In attesa che la Città torni ad essere governata».

Tra le tante "pacche sulla spalle" ricevute dalla Pro loco, c'è anche quella del consigliere comunale Corrado De Benedittis.

«Piena solidarietà alla Pro loco Quadratum e al presidente Gerardo Strippoli per l'inaccettabile aggressione subita in largo Abbazia durante l'allestimento dell'importante mostra de Il Pendio. Da tempo e a più riprese siamo intervenuti sulla precaria situazione della sicurezza in città. Con urgenza occorre garantire un maggiore presidio del territorio da parte delle Forze dell'Ordine insieme a una forte e decisa politica di rigenerazione sociale, capace di intervenire sulle crescenti fasce di marginalità e disagio presenti in città».