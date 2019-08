Vandali in largo Abbazia, aggrediti i soci della Pro loco all'opera per "il Pendìo" Copyright: CoratoLive.it

Non c’è pace in largo Abbazia, nemmeno nelle assolate mattine di agosto come quella di oggi. I soci della Pro loco Quadratum, alle prese con l’allestimento della 51esima edizione de “Il Pendio” (che verrà inaugurata questa sera alle 19), sono stati vittime di un episodio a dir poco sgradevole.



A raccontarlo ai giornalisti è stato il presidente dell’associazione turistica, con i soci al suo fianco: «Stavamo montando la struttura che abbiamo preparato come scenografia della mostra quando dei ragazzi a bordo di due motorini hanno iniziato ad attraversare la piazza a velocità tutt’altro che moderata. Con noi c’erano anche dei bambini e per questo abbiamo chiesto loro di evitare di proseguire con quel genere di comportamento.

La loro reazione è stata immediata: prima hanno iniziato a inveire contro di noi, poi hanno preso alcune parti della struttura che stavamo allestendo e ce le hanno lanciate contro. Hanno provato anche a colpirci con il casco. Sono andati via, ma solo il tempo necessario per andare a prendere una spranga di ferro e tornare in piazza. Per fortuna nessuno di noi si è fatto male, ma questi comportamenti non possono passare inosservati.

Dell’episodio abbiamo dato notizia al sindaco ed alle forze dell’ordine: qui non ci sentiamo più sicuro. Viviamo ogni giorno situazioni di questo genere, l’altra sera una nostra socia è stata colpita in testa da una lattina, per fortuna vuota. La piazza, e più in generale il centro storico, hanno bisogno di essere presenziati di continuo dalle forze dell’ordine e dai cittadini per bene».