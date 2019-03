Un'edizione baciata dal sole. Questo è stato il Carnevale Coratino 2019, la 40esima annata. Era oramai da tanto che non si vedeva un’edizione in cui il meteo si dimostrava un alleato, dall’inzio alla fine.

Per la Pro loco che organizza la manifestazione il bilancio è sicuramente positivo: “oltre ai 3mila partecipanti, il pubblico - coratino e non - é stato protagonista”, lo conferma il presidente Gerardo Strippoli. A coinvolgere ed emozionare prima di tutto ci hanno pensato le scuole, con gli alunni grandi e piccini.

Grazie ai gruppi privati, in concorso e non, anche quest’anno si è visto il grande potere aggregativo e sociale di questa manifestazione: riesce a coinvolgere tutte le età, persone con le più diverse abilità, ragazzi e professionisti che sanno quanto valore può avere un girotondo fatto con gli altri e l’applauso del pubblico.

Come annunciato durante la diretta video di CoratoLive.it, la giuria - consapevole del fatto che inevitabilmente non tutti sarebbero stati d’accordo - ha decretato i vincitori, gli allegri “Spartani”. Con l’ironia che da sempre contraddistingue il gruppo, hanno raccontato l’importanza di sentirsi tutti figli della Madre Terra. A prescindere dal luogo in cui si è nati.

La ricerca dei costumi che in questi 40 anni di carnevale hanno riempito di allegria la città, i colori e la cura nei dettagli della coreografia, spiccavano nel gruppo di Egidio Tarricone che si è assicurato un secondo post ex equo insieme alla “squadra” di Sonia Pina Preziosa che ha portato in piazza le maschere italiane. Con il “Carnevale veneziano” l’associazione Vivianus ha vinto in terzo premio in palio ma, soprattutto, ha dato al pubblico la possibilità di capire che “la disabilità è tutta un’altra storia”.

L’arrivederci all’anno prossimo si nutre della speranza che negli anni futuri il Carnevale coratino trovi un sostegno sempre maggiore da parte dell’amministrazione comunale.