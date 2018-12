Secondo appuntamento con le ricette della tradizione natalizia coratina. CoratoLive.it continua a dedicare le domeniche di dicembre al format video intitolato "Le tradizioni a Natale", nel quale ogni volta un esperto del settore ci guiderà alla scoperta dei segreti più autentici nascosti dietro "il menù delle feste".

Dopo aver scoperto il segreto del vero calzone coratino, oggi in tavola viene virtualmente servito un primo piatto che “celebra” uno dei principali protagonisti di questo periodo, ovvero il baccalà.

La seconda puntata: le “Recchitelle del finto ricco”.

Grazie alla disponibilità di Mariano Como e di tutto lo staff de “La pace dei sensi”, ecco le “Recchitelle del finto ricco”, «un piatto che riesce a mettere insieme i tratti più tipici del nostro territorio» come spiega Como. «Si tratta di un primo molto semplice da preparare, saporito e gustoso. L’ingrediente fondamentale è la qualità dei singoli ingredienti: le orecchiette vengono preparate con baccalà, battuto di olive e pomodori secchi adagiate su un letto di purè di fave.

La chiave è la mantecatura. Come sempre accade in cucina amore, gusto e fantasia di chi prepara saranno sufficienti per rendere speciale questo primo».

Gli ingredienti per quattro persone. 300 grammi di orecchiette baresi, 300 grammi di baccalà a tocchetti, olive nere denocciolate, un pugno di pomodori secchi, purè di fave, odori vari, olio extravergine di oliva, vino bianco quanto basta, pepe a piacere.