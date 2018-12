Tutto pronto per le feste appena iniziate? Le case, giorno dopo giorno, si stanno riempiendo di luci, profumi e persone. I parenti tornano "al paese", le mamme e le nonne si dedicano alla cucina per preparare quelli che da sempre sono "i piatti della tradizione".

Se qualche dettaglio scritto a matita sugli antichi quaderni delle ricette si fosse perso, nulla da temere: CoratoLive.it dedica le domeniche di dicembre al format video intitolato "Le tradizioni a Natale", nel quale ogni volta un esperto del settore ci guiderà alla scoperta dei segreti più autentici nascosti dietro "il menù delle feste".

La prima puntata: il calzone coratino.

Una focaccia ripiena di cipolle, olive, uva passa e alici che un coratino doc non può non conoscere. Semplicissima da fare, si potrà pensare, senza sapere che si tratta di un patrimonio immateriale che fa gola a molti e appartiene a pochi.

Basterà guardare con attenzione il video di oggi - realizzato in via Bove, nel panificio "Il vecchio forno", grazie al suo titolare Gabriele - per capire come procedere e quali sono gli errori da evitare. Dalla preparazione dell'impasto fino all'assaggio, il passo è breve: se da un lato l'immaginazione servirà a "sentire l'odore", dall'altro le scene ritratte dal video cattureranno la vista. Uno strumento in più per sedersi a tavola sicuri di aver "seguito la tradizione".

Gli ingredienti dell’impasto. Un chilo di farina, 20 grammi di sale, un cubetto di lievito, mezzo litro di acqua tiepida.

Per la farcitura. Cipolla, olive nere, acciughe, uvetta, sale e olio. Le singole quantità dipendono dal gusto di ognuno. Il ripieno del calzone può essere personalizzato in ogni modo. Quella preparata nel video è la ricetta tipica di Corato.

Il consiglio dell’esperto. Il calzone va cotto in forno alla temperatura di 180 gradi. Dopo circa un quarto d’ora, quando la parte superiore si colorisce, è necessario ungerla con dell’olio e girarla: solo così la cottura sarà uniforme su entrambi i lati.