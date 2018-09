Quali sono i problemi più importanti da risolvere nelle scuole superiori della città? La redazione di CoratoLive.it lo ha chiesto a tutti i dirigenti, così come nel caso degli istituti comprensivi.



«L'emergenza da noi ha un solo nome: si chiama spazio – così, senza ombra di dubbio, ha risposto Angela Adduci, dirigente dell’Oriani-Tandoi - Abbiamo bisogno di aule, soprattutto al professionale che ha sede in via Andria, negli ambienti della curia adiacenti alla chiesa di San Francesco. Lì ho utilizzato tutte le stanze a disposizione per ricavare delle aule, ho spostato anche la segreteria. La situazione non è più accettabile per una scuola in continua espansione che ospita anche alunni che arrivano da altre città. Con l’indirizzo alberghiero che ogni anno cresce e necessita di nuovi laboratori, serve urgentemente una soluzione. Stessa cosa al liceo classico, dove adesso abbiamo anche l’indirizzo “scienze umane”.

Insieme al sindaco Mazzilli ci siamo recati negli uffici preposti della Città Metropolitana: ci hanno risposto che non sono disponibili le risorse economiche necessarie. Il primo cittadino ha anche proposto all’ente di prendere in comodato d'uso gratuito alcuni aule della scuola Imbriani e accollarsi solo la spesa di renderle utilizzabili: anche a questa offerta la Città Metropolitana ha risposto di no.

La costruzione della nuova sede era già prevista da tempo, in via Giappone, ma è tutto fermo per una questione legata a degli espropri. Intanto a Ruvo stanno costruendo.

L'altro nostro problema serissimo è la mancanza della palestra: all'Oriani è arrangiata, al Tandoi non c'è proprio. I ragazzi del professionale non possono fare educazione fisica perché nel contratto con la curia quel contratto non è previsto. Stiamo per fare una convenzione con una palestra privata, non abbiamo alternativa. Avevamo pensato anche al Palazzetto dello sport ma il trasporto per arrivare fin lì costa troppo. La città deve rendersi conto del denaro che viene speso: ben 275mila euro l'anno per le spese di affitto del Tandoi e altri 55mila per le aule dell'Oriani che abbiamo a San Gerardo. In totale 330mila euro l'anno, e noi non abbiamo nemmeno la palestra. Di cosa parliamo? Lo spreco di denaro a me fa rabbia, come cittadina prima ancora che come preside. Ormai abbiamo deciso: io e i miei studenti protesteremo pubblicamente».

Meno problematico ma sempre da tenere a mente, lo stato di salute del Tannoia: «ormai non è più solo un istituto tecnico – ricorda la dirigente, Nunzia Tarantini – Qui abbiamo anche gli indirizzi dell’agrario e del geometra, lo spazio ci occorre, soprattutto per quel che riguarda la sede di Ruvo.

L’edificio di Corato ha la certificazione antincendio ma stiamo cercando in tutti i modi di ottenere anche quella antisismica: quello che manca è il progetto di costruzione della scuola. Ho anche ipotizzato di farlo realizzare dai tecnici a spese della scuola ma mi hanno spiegato che sarebbe troppo oneroso. Avendo quel progetto ci si potrebbe anche candidare ai finanziamenti europei o ministeriali che aiutano a sostenere le spese per le certificazioni. In questa maniera, invece, abbiamo le mani legate.

Gli ingegneri della Città Metropolitana non hanno il tempo per occuparsi dei progetti delle singole scuole. Ci vorrebbe un ufficio ad hoc per questa problematica, serve una indicazione politica chiara e netta che decida di destinare delle risorse economiche. Per fortuna, seppure con i loro tempi, ci hanno garantito degli interventi di manutenzione ordinaria di cui avevamo bisogno. In palestra per esempio. Adesso speriamo che vengano a sistemare qualche gradino rotto e soprattutto la caldaia prima dell’inverno: l’impianto è vecchio e andrebbe rifatto. Avremmo anche bisogno della sistemazione di alcune porte: se la Città Metropolitana non interverrà farò in modo di provvedere direttamente con i fondi della scuola, come l’anno scorso abbiamo fatto per le tapparelle dopo due anni di attesa. Liberare quelle somme di bilancio costa fatica, ci riusciamo grazie al fatto che i progetti Pon ci permettono di finanziare l’ampliamento dell’offerta formativa senza utilizzare le risorse economiche della scuola».

Più tranquilla, sotto tutti i punti di vista, la situazione del liceo artistico: «qui - commenta il preside Savino Gallo – non ci sono problemi di spazio.

Da novembre dello scorso siamo con un’aula chiusa perché è venuto giù l’intonaco e la Città Metropolitana non è ancora intervenuta per porre rimedio. La situazione è stata monitorata e non desta preoccupazione. Stessa cosa nell'auditorium, dove ci sono state delle infiltrazioni dai lucernari. Avremmo bisogno di cambiare gli infissi, ma nulla di strutturale».