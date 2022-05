«Forza Manu, non mollare»: riparte la raccolta fondi per salvare una giovane mamma da un tumore raro

«Forza Manu, non mollare». Si moltiplica il sostegno per Manuela Lamonaca, 32enne coratina - mamma di un bimbo di 5 anni e titolare di un centro estetico aperto nel 2019 a Trani dopo tanti sacrifici - che lo scorso anno ha scoperto di avere una rara forma di tumore al cervello. Dopo la diagnosi del gennaio 2021, nel giro di due settimane la giovane venne sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Il passo successivo all'operazione fu quello di iniziare una terapia lunga, faticosa - con esami mensili e trimestrali di controllo, fisioterapia, logopedista, spostamenti e alloggi - e molto dispendiosa anche dal punto di vista economico.

Per far fronte alle spese enormi, fino a quel momento totalmente a carico di Manuela, la sua famiglia decise di attivare una raccolta fondi chiamata simbolicamente "Davide contro Golia", per permettere alla giovane di tornare a sorridere. Ultimamente, però, sembra che la cura in atto non stia dando i risultati sperati, tanto che le condizioni di salute di Manuela paiono in peggioramento. Per questo motivo la famiglia della 32enne ha deciso di rilanciare la raccolta fondi, in modo da effettuare un ulteriore tentativo di cura presso una struttura di Milano. «Questo è un momento cruciale, è importante intervenire» fanno sapere gli amici e la famiglia.

Per donare attraverso la raccolta su gofundme è possibile cliccare qui. Si può partecipare alla donazione anche attraverso un bonifico utilizzando questi dati:

IBAN: IT51V0760104000001022635591

Poste Italiane

Intestato a: Manuela Lamonaca

Causale: Manuela alias BiancoImperiale. (Davide contro Golia).

Postepay: 4023600941117691

Intestato a: Manuela Lamonaca