Davide contro Golia, Manuela sfida un raro tumore per tornare a sorridere

Manuela Lamonaca ha 31 anni e la sua vita è stata finora una corsa ad ostacoli per raggiungere i propri sogni. Come quello di entrare nel mondo dello spettacolo, spezzato da un incidente stradale che le ha lasciato in eredità conseguenze permanenti. Quando il destino le si mise per la prima volta di traverso aveva 16 anni e aveva cominciato a muovere i primi passi in quel mondo tanto desiderato.

Dopo un'adolescenza di lotta e tenacia e lo stravolgimento del proprio percorso di studi, Manuela era riuscita finalmente a ricostruire la sua vita. Nel 2017 dà alla luce Nawel, frutto dell'amore con il suo compagno, il cui nome vuol dire dono di Dio. A dicembre 2019, invece, inaugura il suo centro estetico a Trani dopo impegno e sacrifici.

Ma il destino nefasto è ancora lì a metterci lo zampino. Dopo tre mesi dall'apertura, l'epidemia di Coronavirus entra prepotentemente nella nostra vita quotidiana. I lockdown mettono a rischio tutte le attività, compresa quella di Manuela che, a gennaio di quest'anno scopre di avere una rara forma di tumore al cervello.

Due settimane dopo viene subito operata dal professor Di Meco e dalla sue equipe. L'operazione riesce ma non basta. Servirà iniziare il prima possibile una cura della durata - presumibilmente - di due anni. Questo comporterà esami mensili e trimestrali di controllo, fisioterapia, logopedista, spostamenti e alloggi.

Una spesa, enorme, già in parte affrontata e totalmente a carico di Manuela. Per questo motivo i familiari hanno aperto una raccolta fondi (a questo link) dal titolo Davide contro Golia, per permettere a Manuela di tornare a sorridere. Come è scritto nell'annuncio a remissione completa e definitiva, le eventuali donazioni aggiuntive, saranno destinate sia a quanti ne avranno bisogno, sia alla ricerca.

Potete partecipare alla donazione anche attraverso un bonifico.

IBAN: IT51V0760104000001022635591

Poste Italiane

Intestato a: Manuela Lamonaca

Causale: Manuela alias BiancoImperiale. (Davide contro Golia).

Postepay: 4023600941117691

Intestato a: Manuela Lamonaca