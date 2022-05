Auto elettriche, ok della giunta comunale all'installazione di colonnine per la ricarica

In una recente attività di indagine di Autoscout24, relativa alla diffusione di veicoli elettrici, era emerso che, benché in Puglia ci sia stato un incremento di vetture alimentate ad energia elettrica, si sia ancora molto al di sotto della media nazionale. Nella città di Corato - evidenziavamo lo scorso 21 aprile - non esistono ancora colonnine totalmente pubbliche per la ricarica dei veicoli elettrici.

Nello stesso giorno, però, la giunta comunale si è riunita deliberando «di garantire sul territorio l’installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici da parte di operatori economici interessati, garantendo, comunque, pari opportunità agli stessi, in ragione del principio di “par condicio” e di tutela della concorrenza». Una decisione che nasce dalla manifestazione di interesse ad installare colonnine elettriche in città da parte della società “Be Charge srl”. L'azienda, lo scorso ottobre, aveva inoltrato al Comune domanda per l'installazione a sua cura e spese e senza oneri di alcun tipo per il Comune di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica sul territorio comunale.

Con il passaggio in giunta dell'indirizzo politico di fatto si accelera l'iter per l'installazione dell'infrastruttura per la quale, però, non sono ancora stati individuati luoghi e tempi. «lLindividuazione dei siti per l’allestimento delle stazioni di ricarica elettrica da parte degli operatori economici interessati nonché la disciplina del rapporto convenzionale con i medesimi sarà oggetto di successivo provvedimento di Giunta Comunale, previa istruttoria del Settore Urbanistica e Arredo Urbano» si legge nell'atto di giunta. Al momento, tuttavia, si certifica la volontà dell'amministrazione comunale «di garantire sempre maggiori servizi al cittadino valorizzando l'aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile; energetici da traffico, e la realizzazione delle politiche sul trasporto pubblico locale e sulla mobilità sostenibile»