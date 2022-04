In Puglia aumenta il numero delle auto elettriche ma Corato non ha colonnine pubbliche

Anche in Puglia, benché a rilento rispetto alle regioni del centro - nord Italia, la vendita di auto ibride o elettriche è in sensibile aumento. Nel 2021 il parco auto circolante di auto ibride ed elettriche in Puglia, rispetto al 2020, è più che raddoppiato (+114,2%), passando da 13.804 vetture a ben 29.563. Eppure, secondo l’analisi del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI - Automobile Club d'Italia, il parco circolante nel 2021 nella regione resta comunque datato e obsoleto, nonostante si registrino piccoli miglioramenti. Delle circa 2.435.650 auto in circolazione, le ibride ed elettriche rappresentano solo il 1,2% (nel 2020 era del 0,6%), con le elettriche che si fermano allo 0,1%.

A Corato l'acquisto di auto ibride o elettriche è scoraggiato dalla totale assenza di colonnine pubbliche per la ricarica rapida dei veicoli. Chi ha un'auto elettrica o sceglie di acquistarne una deve essere in grado di poterla ricaricare in strutture private, quali possono essere garage o luoghi aperti al pubblico ma comunque privati. Non esiste, infatti, alcuna colonina che sia totalmente pubblica.

Il progetto

Eppure per Corato, cinque anni fa, erano in arrivo ben sette colonnine elettriche. La Città Metropolitana di Bari, infatti, nel marzo del 2017, aderì al programma regionale intitolato “La rete di ricarica per i veicoli elettrici della Regione Puglia”, con l'obiettivo ridurre l'inquinamento e le esternalità negative, le emissioni di gas serra, lo smog, l'inquinamento acustico, la congestione del traffico urbano e l'incidentalità. Per tutti i comuni della Città Metropolitana erano 172 le colonnine che sarebbero state installate; a Corato ne sarebbero dovute arrivare 7. L'iter, però, almeno per quanto riguarda la nostra città si è fermato a cinque anni fa, nonostante di quelle colonnine si facesse esplicita menzione nel Piano Urbano del Traffico elaborato ed approvato dalla giunta Mazzilli ma mai passato in consiglio comunale. E i commissari prefettizi susseguitisi nel corso degli ultimi anni non hanno mai approvato quel piano.

La situazione attuale

Il Comune di Corato - stando a quanto ci consta - non ha abbandonato l'idea di vedere installate nella nostra città delle colonnine per la ricarica elettrica rapida totalmente pubbliche. Da Palazzo di Città ci comunicano che sono in corso le interlocuzioni con le due aziende, leader in Italia, del settore: EnelX e Be Charge. Quale sia la proposta progettuale al momento non è noto, né tanto meno se il Piano urbano del traffico da adottarsi contemplerà ancora lo stesso numero di colonnine, collocate nei medesimi luoghi del progetto.