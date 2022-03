Brusca interruzione per i lavori di riqualificazione in piazza Vittorio Emanuele. Da un paio di settimane il cantiere che dall'ottobre scorso taglia in due il corso, è fermo. Ed è ormai certo che slitterà anche la consegna delle opere, inizialmente prevista per il prossimo 30 aprile.

«In corso d'opera sono state rilevate alcune interferenze» chiariscono dal Comune per spiegare il temporaneo stop. Due i problemi principali. Il primo è «il rinvenimento di camere Telecom il cui adeguamento alla quota stradale necessita di un intervento effettuato da impresa autorizzata dalla stessa Telecom». Il secondo ostacolo - che appare più complicato da superare - riguarda «la quota del solaio dei bagni pubblici che non permette la posa in opera della pavimentazione prevista dal progetto, per cui la direzione dei lavori sta redigendo una perizia di variante». Sullo sfondo, aggiungono dal Comune, ci sono anche altre questioni: «per dinamiche a tutti note, dovute al caro carburante e al blocco dei trasporti, i materiali sono difficilmente reperibili e i prezzi sono inevitabilmente variati».

Stando così le cose, la conseguenza diretta di queste problematiche è l'inevitabile slittamento della fine dei lavori. «Sicuramente i tempi di consegna del cantiere, previsti per il 30 aprile, subiranno uno slittamento dovuto a forze di cause maggiore che gli uffici stanno affrontando e risolvendo» concludono dal Palazzo di città, senza però fare una stima di quella che potrebbere essere la nuova ipotetica data di completamento delle opere.

Ad oggi, a parte il marciapiede realizzato lungo la parte della piazza più vicina al centro storico per consentire il passaggio dei pedoni, il resto della piazza è ancora senza pavimentazione, con tubazioni e macerie che spuntano in più punti. «Ormai è iniziata la terza settimana con i lavori fermi, un fatto che genera grande amarezza» affermano alcuni esercenti della zona. «Il problema è che la presenza del cantiere scoraggia di fatto il passeggio delle persone e senza passeggio non c'è utenza per gli esercizi commerciali. Eravamo abbastanza sicuri che le opere non si sarebbero concluse entro il 30 aprile, ma speravamo che per il mese di maggio sarebbe stato tutto pronto. Ora, alla luce delle problematiche emerse e dello slittamento della consegna del cantiere, auspichiamo che il ritardo non sia eccessivo. Certo, vedere che gli operai non hanno ancora ripreso a lavorare non ci fa ben sperare».

I lavori, iniziati il 18 ottobre 2021, fanno parte di un progetto nato con il sindaco Massimo Mazzilli, concretizzato dal commissario prefettizio Schettini e avviato dall'amministrazione De Benedittis, oggetto di finanziamento regionale - dell'ammontare di 946mila euro - grazie al bando pubblico per la selezione delle aree urbane e per l’individuazione delle autorità urbane, in attuazione dell’asse prioritario XII “Sviluppo urbano sostenibile - SUS” del P.O. Fesr- Fse 2014-2020.

Come sarà la nuova piazza. «Oltre ad un intervento di riqualificazione - spiegò nell'ottobre scorso l'architetto progettista Domenico Chiummento che ha lavorato al progetto insieme al collega Michelangelo Olivieri - abbiamo scelto di trasformare piazza Vittorio Emanuele in una cerniera urbana ridisegnando i viali per compenetrare meglio le strutture attorno e valorizzare i perni centrali: la Montagnola e il monumento ai Caduti». I progettisti hanno studiato una piazza con meno barriere possibili grazie all'abbassamento di parte dei cordoli. Saranno presenti un parco giochi e un'area di sgambamento per animali. Le panchine, definite inclusive, prevederanno una rastrelliera per biciclette e lo spazio per ospitare disabili.

Verranno ridisegnate anche le luci. Ce ne saranno alcune radenti nei viali e colonnine alternate a lampioni più alti. Alcuni dei vecchi lampioni saranno restaurati, altri smantellati. Solo pochissimi alberi, quelli più problematici, saranno eliminati. Il resto del verde sarà salvaguardato con la piantumazione aggiuntiva di essenze e arbusti. Il cantiere esclude il chiosco in cemento, oggetto di un approfondimento giuridico, e i bagni pubblici che verranno comunque ristrutturati grazie ad un'accordo con l'azienda costruttrice. Cambierà soprattutto la bretella in prossimità del centro storico, quella alle spalle della fontana. Sarà ristretta la carreggiata e ampliato il marciapiede, con otto stalli per il parcheggio. «Si è pensato di trasformare quella strada in area pedonale - precisò il sindaco De Benedittis - ma abbiamo scelto di lasciarla aperta per il passaggio di ambulanze e mezzi d'emergenza. La viabilità di piazza Vittorio Emanuele sarà definita quando ripenseremo il Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile)».