Il cantiere che rimodernerà piazza Vittorio Emanuele è stato già montato, le griglie perimetrali cingono già la piazza ed è il momento di partire con i lavori. Ieri sono stati illustrati alla cittadinanza con una conferenza. Uno degli spazi centrali del corso cittadino vedrà nuova luce grazie a un progetto nato durante l'amministrazione Mazzilli, concretizzato dal commissario prefettizio Schettini e avviato dall'amministrazione De Benedittis che, come ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Sinisi, «è diventato prioritario per non perdere i finanziamenti e perché è un'esigenza della città». Il progetto è oggetto di finanziamento pubblico regionale “Sviluppo Urbano Sostenibile - SUS” del P.O. FESR- FSE 2014-2020. La fine dei lavori, salvo imprevisti, è fissata per il 30 aprile 2022. Come chiarisce l'ingegner Di Bari, a quel bando il Comune partecipò con due progetti: la riqualificazione della piazza e la ristrutturazione del vecchio liceo classico (attualmente in fase di progettazione esecutiva). «I fondi destinati alle due opere non sarebbero bastati così, - dice Di Bari - con la nuova amministrazione, abbiamo puntato per intero su altri 5 milioni di fondi ministeriali indirizzati esclusivamente al completamento del vecchio liceo».

Come è stata ripensata la piazza e quali interventi verranno fatti? Lo spiega Domenico Chiummento, l'architetto progettista che ha lavorato al progetto con Michelangelo Olivieri. «Oltre ad un intervento di riqualificazione abbiamo scelta di trasformare piazza Vittorio Emanuele in una cerniera urbana ridisegnando i viali per compenetrare meglio le strutture attorno e valorizzare i perni centrali: la Montagnola e il momumento ai caduti». I progettisti hanno studiato una piazza con meno barriere possibili grazie all'abbassamento di parte dei cordoli. Sarà presente un parco giochi e un'area di sgambamento per animali. Le panchine, definite inclusive, prevederanno una rastrelliera per biciclette e lo spazio per ospitare disabili. Ridisegnate anche le luci. Ce ne saranno alcune radenti nei viali e colonnine alternate a lampioni più alti. Alcuni dei vecchi lampioni saranno restaurati, altri smantellati. Solo pochissimi alberi, quelli più problematici, saranno eliminati. Il resto del verde sarà salvaguardato con la piantumazione aggiuntiva di essenze e arbusti. Il cantiere esclude il chiosco in cemento, oggetto di un approfondimento giuridico, e i bagni pubblici che verranno comunque ristrutturati grazie ad un'accordo con l'azienda costruttrice. Cambierà soprattutto la bretella in prossimità del centro storico, quella alle spalle della fontana. Sarà ristretta la carreggiata e ampliato il marciapiede, con otto stalli per il parcheggio. «Si è pensato di trasformare quella strada in area pedonale - spiega il sindaco De Benedittis - ma abbiamo scelto di lasciarla aperta per il passaggio di ambulanze e mezzi d'emergenza. La viabilità di piazza Vittorio Emanuele sarà definita quando ripenseremo al Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) che stiamo per affidare».

A proposito di viabilità, ci saranno dei cambiamenti durante la cantierizzazione della piazza. «Stamattina abbiamo redatto l'ordinanza. - puntualizza il comandante Giuseppe Loiodice - Il nostro obiettivo è stato salvaguardare gli operai e creare meno problemi possibili ai cittadini. Probabilmente saremo costretti ad adottare più provvedimenti nel tempo». La bretella sul lato centro storico verrà chiusa e il traffico confluirà sull'altra bretella, quella che circumnaviga la piazza. Grazie ad un accordo con l'impresa, il cantiere verrà spostato quotidianamente e, dalle 18, si potrà circolare anche sul lato centro storico. Per quanto riguarda i parcheggi, verrà garantita la sosta ai residenti.