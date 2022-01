Accordo Comune-Istituti di vigilanza per presidio in città: diffida del Questore, servizio sospeso

Da ieri sera è stato sospeso in via precauzionale il servizio di presidio del territorio, in funzione anti Covid, avviato dal Comune il 7 gennaio scorso in collaborazione con i tre istituti di vigilanza della città. La decisione - in attesa di ulteriori approfondimenti - è stata presa in seguito alla diffida inviata ieri mattina dal Questore di Bari agli stessi istituti di vigilanza. Come Palazzo di città ha spiegato in una nota diffusa il giorno in cui è entrato in vigore il servizio, il contratto stipulato dall'ente comunale con gli istituti di vigilanza «mira, in via sperimentale e temporanea, a rafforzare la tutela di piazze, esercizi pubblici, locali e simili; a garantire il controllo del distanziamento sociale e ad offrire servizi di portierato e guardiania nelle sedi comunali».

Nella diffida, però, si invitano gli istituti di vigilanza ad attenersi al «regolamento di servizio approvato dal Questore di Bari e di Milano» che «disciplina con esattezza la tipologia di servizi a cui le guardie giurate possono essere destinate e, pertanto devono essere considerati vietati tutti i servizi in esso non espressamente contemplati». «La diffida - sottolinea il sindaco De Benedittis - è rivolta agli istituti di vigilanza perché il Questore precisa che il presidio del territorio, sia pur in funzione anti Covid, e la guardiania all'ingresso del Comune, non rientrino nelle loro funzioni specifiche. Prendiamo atto delle indicazioni del Questore e confermiamo rispetto e spirito di collaborazione tra le Istituzioni». Sulla presecuzione del servizio, conclude il sindaco, «si farà una valutazione ponderata e condivisa».