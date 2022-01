Green pass obbligatorio e parrucchieri: poche le disdette ma non mancano le perplessità

Da giovedì scorso per sedersi sulla poltrona del barbiere e del parrucchiere o accomodarsi sul lettino dell'estetista è necessario esibire il green pass base. Il nuovo obbligo sarà valido fino al 31 marzo. Emerge subito che i casi di disdetta sono pochi, complice anche l'alto tasso di vaccinati presenti in città (il 92% ha ricevuto almeno la prima dose). «Specialmente avantieri ho ricevuto alcune disdette - commenta Francesco Iannone - Però, in generale, i miei clienti erano già a conoscenza del nuovo obbligo che mi fa sentire più tutelato». Questo non vuol dire che non ci sia stato un calo delle prenotazioni. L'aumento vertiginoso dei casi Covid in città, già da dicembre ha ridotto di molto il flusso della clientela e sono fioccate le disdette da chi, nel corso di questo mese, si è positivizzato. «Lo si può riscontrare facilmente facendosi una passeggiata, c'è poca gente in giro», dice Mariella De Leo.

I professionisti del settore che abbiamo ascoltato sono tutti d'accordo sulla necessità di rispettare le regole e tutti hanno dichiarato di attenersi scrupolosamente alle disposizioni, anche se non mancano le perplessità. «Avrei preferito che fosse stato introdotto sin dall'inizio - spiega Rosanna Colucci - perché il provvedimento, più che tutelare la mia salute sembra essere stato fatto soltanto per incentivare le vaccinazioni». Per Michele Campione c'è anche un problema di rapporto con il cliente, magari quello affezionato da vent'anni. «Non sarà facile dire ad una persona che ha riposto in me fiducia per tanti anni che non potrà entrare nel mio negozio. Non mi è capitato ma purtroppo dovrò farlo e questo mi spiace molto. Lo Stato ha sbagliato a spostare su di noi la responsabilità».

C'è poi la questione del lavoro nero, quello fatto a domicilio, da sempre inviso a chi paga regolarmente le tasse. «Chi non ha il green pass, o non vorrà fare un tampone per accedere ai nostri servizi, probabilmente si rivolgerà a chi lavora in casa e questo non è assolutamente giusto», dicono in coro estetisti, parrucchieri e barbieri. Dubbi anche sui bambini. «Siamo vaccinati, crediamo nella scienza e abbiamo sempre rispettato le regole - dice lo staff di Punto D - ma dobbiamo anche segnalare le criticità. Avremo grossi problemi con i bambini. La campagna vaccinale per la fascia d'età 5-12 anni è cominciata da poco e molti genitori, seppur vaccinati, sono ancora titubanti nel far vaccinare i loro figli. Senza green pass come faranno?».

Intanto dal 1° febbraio, oltre che per i servizi alla persona, il green pass base servirà anche per entrare nei negozi (tranne alimentari, farmacie e supermercati), nei tabaccai, nelle librerie, nelle edicole (tranne i chioschi all'aperto) o per accedere negli uffici pubblici, in Posta e nelle banche.