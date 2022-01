Il comandante Francesco Cavuoto alla guida della Guardia di finanza di Senigallia

È coratino il nuovo comandante della Tenenza della Guardia di finanza di Senigallia, in provincia di Ancona. Si chiama Francesco Cavuoto e nei giorni scorsi ha preso il posto del luogotenente Antonio Pezzulla che ha raggiunto i requisiti per il pensionamento.

Il comandante Cavuoto è nato a Corato il 10 marzo 1968 ed ha frequentato la Scuola finanzieri e quella per ispettori (ex scuola sottufficiali), arruolandosi nel Corpo nel 1986. Laureato in comunicazione politica internazionale, è giunto ad Ancona nel 1994 proveniente dal Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo. Ha maturato una notevole esperienza di servizio, avendo ricoperto negli anni vari importanti incarichi presso la sezione servizi di polizia giudiziaria, gruppo investigazione criminalità organizzata nonché, da ultimo, quello di comandante della sezione diritti proprietà intellettuale ed industriale del nucleo di polizia tributaria di Ancona. Nel 2017 ha assunto il comando della tenenza della Guardia di finanza di Falconara Marittima e della sezione operativa volante della Compagnia di Jesi.