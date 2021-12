Addio fioriere su via Duomo: il 6, 7 e 9 strada chiusa per la rimozione

È arrivato il momento, dopo 15 anni, di salutare definitivamente le fioriere che hanno contraddistinto per tre lustri via Duomo. Da questa mattina partono i lavori di rimozione dei vasconi di tufo e legno e, per l'occasione, via Duomo verrà chiusa al traffico il 6, 7 e 9 dicembre dalle 7 alle 16 o comunque fino al termine dei lavori. Non si potrà circolare, né sostare neanche sui tratti in prossimità di via Duomo delle strade vicine (via Mongelli, via Murri, via Ripoli, via Gentile, via Chiesa Matrice, via Casale, via Galea, via Genzano). I veicoli presenti sulle queste strade saranno rimossi.

Successivamente, al posto delle fioriere e delle palme (in tutto 19), saranno piantati altrettanti "Ilex aquifolium piramidalis", arbusti della famiglia "Aquifoliaceae" noti con il nome di agrifoglio. «Le nuove piante - precisa una delibera della giunta comunale - inizialmente potranno essere collocate, al posto delle attuali 19 vasche, negli stessi vasi forniti dal fornitore vivaista. Nel caso entro il 31 gennaio 2022 non dovesse essere possibile, per qualsiasi motivazione, trapiantare le 19 piante di Ilex Aquifolium Piramidalis nei “vasi idonei” da collocare via Duomo - si legge ancora nel provvedimento - si provvederà a trapiantare le piante nel parco comunale di via Sant’Elia».