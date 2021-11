Marcia per la legalità​, Confesercenti: «Accanto ai commercianti in difficoltà»

«Confesercenti, attraverso SOS Impresa, è accanto ai commercianti in difficoltà per portare avanti i principi di legalità che sono e devono essere alla base della crescita economica e commerciale del nostro territorio». È quanto afferma il vice presidente provinciale di Confesercenti e ragioniere Domenico Grosso, dopo la marcia della pace e della legalità che si è svolta sabato sera, cui ha partecipato anche una delegazione dell'associazione di categoria. «Come Confesercenti Corato - aggiunge Grosso - insieme a una delegazione di imprenditori e cittadini, abbiamo voluto sostenere la marcia delle legalità organizzata, dopo i gravi fatti accaduti negli ultimi giorni, dall'amministrazione comunale, per cui si è speso direttamente il sindaco Corrado Nicola De Benedittis. Per garantire la sicurezza occorre remare tutti nella stessa direzione e per farlo ci vuole coraggio e determinazione».